O locuință a luat foc la Constanța, în noaptea de luni spre marți. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale.

Potrivit ISU Dobrogea, incendiul s-a manifestat la primul etaj al unei clădiri de locuințe din Constanța, de pe strada Caraiman, numărul 10. Blocul numără trei etaje.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii ISU Dobrogea, cu trei autospeciale de stingere, descarcerare, o autoplatformă, un echipaj SMURD de tip B, dar și o ambulanță SAJ.

După izbucnirea incendiului, 10 locatari s-au autoevacuat din imobil, potrivit pompierilor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!