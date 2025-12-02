7.4 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăSocial10 persoane s-au autoevacuat după ce o locuință a fost cuprinsă de...

10 persoane s-au autoevacuat după ce o locuință a fost cuprinsă de flăcări la Constanța

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
incendiu constanța
Foto credit@seepress.ro, 1 decembrie 2025

O locuință a luat foc la Constanța, în noaptea de luni spre marți. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale.

Potrivit ISU Dobrogea, incendiul s-a manifestat la primul etaj al unei clădiri de locuințe din Constanța, de pe strada Caraiman, numărul 10. Blocul numără trei etaje.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii ISU Dobrogea, cu trei autospeciale de stingere, descarcerare, o autoplatformă, un echipaj SMURD de tip B, dar și o ambulanță SAJ.

După izbucnirea incendiului, 10 locatari s-au autoevacuat din imobil, potrivit pompierilor.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Visul Georgian, partid aflat la putere în Georgia, amenință cu acționarea în judecată a postului BBC

Internațional Catalin Serban - 0
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a amenințat luni cu instanța postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care...

România a intrat în ultima lună a anului, cu temperaturi peste normal. Prognoza până la final de decembrie

Meteo Dana Macsim - 0
Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit estimărilor publicate, marți, pentru perioada 1 – 29 decembrie. Temperaturile vor depăși...

Bulgaria fierbe înainte de trecerea la euro. Proteste violente în Sofia împotriva bugetului pe 2026

Internațional Dana Macsim - 0
BCE a avertizat recent, prin vocea Christinei Lagarde, că inflația ar putea accelera odată cu intrarea Bulgariei în zona euroMii de bulgari au ieșit...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.