Sectorul lui Ciucu, cele mai multe zone unde oamenii pot fi atacați de câini. ASPA a ignorat sesizările multor cetățeni. FOTO

Sectorul administrat de primarul Ciprian Ciucu are cele mai multe zone în care cetățenii pot fi atacați oricând de câini fără stăpân, dar și periferiile celorlalte sectoare rămân un real pericol.

Mai sunt doar câteva zile și se va împlini o săptămână de la tragedia înregistrată în zona Lacului Morii din Capitală, unde o tânără și-a pierdut viața, după ce a fost mușcată de câini fără stăpân.

Reporterii cotidianului național “România liberă” au verificat situația din sectoarele Bucureștiului, după această tragedie care, în mod firesc, ar fi trebuit să alarmeze autoritățile.

Nu se văd semne că primăriile bucureștene ar fi foarte preocupate de subiect.

Haite de maidanezi stăpânesc în continuare terenuri de pe fostele platforme industriale din sectorul 3.

Numeroși câini fără stăpân pot fi întâlniți în zona fostelor pepiniere ale ADP Sector 3.

Asemenea, maidanezii nu sunt deranjați de niciun hingher nici pe terenurile de la ieșirile din sectoarele 1, 2, 4 și 5.

În sectorul lui Ciucu se arată colții

Chiar în zona tragediei înregistrate săptămâna precedentă, mai mulți cetățeni ce locuiesc în apropiere le-au mărturisit reporterilor noștri că mai există mulți câini fără stăpân pe care angajații ASPA nu au reușit sau nici măcar nu au încercat să-i captureze.

Perimetrul Lacului Morii reprezintă un potențial pericol chiar mai mare, având în vedere că primarul Ciucu pregătește dezvoltarea unei zone de agrement aici.

Mai grav este că, în comparație cu celelalte sectoare, în 6, zonele unde umblă nestingheriți maidanezi se află în apropierea multor blocuri de locuințe/

Câinii dau ture în jurul Stadionului Steaua

În vecinătatea Stadionului Steaua din carteirul bucureștean Ghencea sunt terenuri aparent abandonate, cu vegetație înaltă, unde trăiesc mulți câini fără stăpân.

Câini în zona Stadionului Steaua – Foto: Laurențiu Mușoiu

Locuitorii unui mare complex rezidențial situat vizavi de arena sportivă modernă le-au mărturisit reporterilor RL că, de multe ori, pot fi observate haite de maidanezi alergând în jurul stadionului.

Cetățenii mai spun că, de multe ori, au decis să se deplaseze cu automobilele personale, până la magazinul de materiale de construcții din zonă, aflat la doar câteva sute de metri distanță, doar pentru a evita un atac al maidanezilor.

Tot în sectorul 6 se află și cel mai mare cartier ANL din România, Cartierul Brâncuși.

Pe grupurile lor de pe platformele de socializare, locatarii din cartier vorbesc despre numeroasele sesizări pe care le-au adresat Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), instituție subordonată Primăriei Municipiului București (PMB) și care au rămas fără răspuns.

Cetățenii au și filmat maidanezi care umblă nestingheriție pe străzi.

Cetățenii vorbeau deja de mult timp despre o haită de câini agresivi care umblă prin cartier.

Locatarii l-au etichetat și pe Ciprian Ciucu în postările lor, astfel încât edilul să observe problema.

“Astăzi, la un moment dat, un om țipa și mai mulți câini lătrau nervoși. Am ieșit pe geam și era această haită care ataca un om care își plimba câinele. Mai târziu am reușit să îi filmez. La sesizarea de acum o lună la ASPA mi-au răspuns că au venit și nu i-au găsit. Azi am vrut să le trimit filmarea și nu le merge site-ul”, scria un locatar din Cartierul Brâncuși pe un grup de Facebook, chiar săptămâna trecută, când a avut loc și tragedia din zona Lacului Morii.

