Se pregătește o lovitură de stat în Republica Moldova

Președinta Maia Sandu a confirmat informațiile privind intențiile Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și a dezvăluit câteva elemente care ar contura o posibilă lovitură de stat în Republica Moldova.

Președinția Republicii Moldova a transmis, la data de 13 februarie 2023, un comunicat care conține acuzații extrem de grave la adresa Rusiei. Comunicatul se intitulează „Declarațiile Președintei Maia Sandu despre situația securității din Republica Moldova”. „În ultimele zile, au apărut în spațiul public discuții cu privire la securitatea țării noastre. Declarațiile Președintelui Zelenski despre planurile Federației Ruse de destabilizare a Republicii Moldova au fost confirmate de instituțiile noastre”, precizează Maia Sandu.

Declarația acesteia este extrem de importantă, întrucât vine de la cel mai înalt nivel politic al Republicii Moldova. Amintim că, în decembrie 2022, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, Alexandru Musteață, numit în această funcție la mijlocul anului 2022, declara într-un interviu că Rusia pregătește un atac asupra Republicii Moldova. Gravitatea declarației directorului SIS a încercat să fie minimalizată, fiind contestată inclusiv de un ministru din guvernul României. Apoi, în anul 2023, oficiali din Ucraina au avertizat Republica Moldova că ar putea fi atacată de Rusia, așa cum a fost atacată și Ucraina, la 24 februarie 2022. Pe fondul acestor tensiuni, la data de 10 februarie 2023, premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a demisionat. Iar acum, la 13 februarie, însăși președinta Maia Sandu confirmă că are informații conform cărora Rusia intenționează „răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei, pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei”.

Evident, informațiile de care dispune președinta Maia Sandu vin, în mare măsură, de la SIS. La 9 februarie 2023, SIS transmitea un scurt comunicat în care preciza că „atât din informațiile prezentate de partenerii noștri ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, au fost identificate activități subversive cu scopul subminării statului Republica Moldova, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice”. SIS preciza că nu are dreptul să ofere mai multe detalii. Decizia de a oferi mai multe amănunte a luat-o șefa statului.

„Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și luare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa-numitei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău. Documentele recepționate de la partenerii noștri ucraineni demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor activități subversive. De asemenea, planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru”, dezvăluie declarația șefei statului. Poate cea mai șocantă dintre aceste referiri este cea despre Muntenegru, întrucât este vorba de o țară NATO.

„Pentru a preveni acest scenariu, cer tuturor instituțiilor statului să dea dovadă de vigilență maximă. Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte, în cel mai scurt timp, proiectele de lege care vor oferi SIS și procuraturii instrumentele necesare pentru a combate mai eficient riscurile la adresa securității țării”, subliniază președinta Maia Sandu.

Acțiunile împotriva Republicii Moldova ar fi organizate de Rusia și ar presupune participarea unor cetățeni din Republica Moldova, Rusia, Belarus, Serbia și Muntenegru. Președinta Maia Sandu spune că, sub masca unor proteste politice, aceștia ar dori să realizeze acțiuni cu caracter violent, mergând până la atacarea sediilor unor instituții de stat și la luarea de ostatici.

„Scopul acestor acțiuni este schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei, pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei”

Maia Sandu,

Președinta Republicii Moldova

Ucraina a oferit Republicii Moldova informațiile sale despre planurile pe care le-ar avea Rusia cu privire la Republica Moldova. Apoi, președintele Zelenski a lansat un avertisment pe acest subiect chiar în fața Consiliului UE. „Ne-am dat seama că au încercat să implementeze un plan asemănător Ucrainei”, a explicat președintele Ucrainei, referindu-se la intențiile Rusiei.

„Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova”

Volodimir Zelenski,

Președintele Ucrainei

„Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova”, a precizat președintele Ucrainei.

