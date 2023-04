România se teme că va fi acuzată că ajută Rusia, dacă ar opri importul de cereale din Ucraina

România este pusă într-o situație extrem de delicată în momentul în care își pune problema să stopeze importul de cereale din Ucraina, așa cum au anunțat alte patru țări membre ale UE și NATO – Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost supus, în ziua de 19 aprilie 2023, unei moțiuni în Parlamentul României, cea mai nouă acuzație împotriva ministrului fiind că permite importul de cereale din Ucraina. Această moțiune simplă a căzut la vot. Dar problema de fond, aceea a importului de cereale din Ucraina în România, rămâne foarte delicată. În cursul zilei de 19 aprilie, ministrul român al Agriculturii a purtat o discuție online cu omologul său din Ucraina, Mikola Solski. Anterior, la 14 aprilie, avusese loc o videoconferință între miniștrii Agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, România, Slovacia si Ungaria.

„În cadrul videoconferinței s-a pus in discuție situația creată pe piețele celor 6 state membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina. Prin întâlnire se continuă demersul făcut de prim-miniștrii din România, Polonia, Slovacia, Ungaria, respectiv președintele Bulgariei, care au semnat o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, prin care s-a solicitat luarea unor măsuri concrete în vederea îmbunătățirii situației. În cadrul videoconferinței am convenit ca aceste probleme să nu se abordeze separat, ci în mod unitar de către cele șase state membre. Am agreat cu toții ca experții noștri să redacteze o informare, pe care să o agreăm la nivel politic după care să fie prezentată atât în cadrul Consiliului de miniștri ai agriculturii din 25 aprilie, cât și transmisă comisarilor europeni pentru agricultură Janusz Wojciechowski și respectiv pentru comerț, Valdis Dombrovskis”, preciza Ministerul Agriculturii din România.

Importul de cereale din Ucraina scindează UE

Deși partea română afirma că țările semnatare vor negocia chestiunea împreună, Polonia și Ungaria au anunțat separat, imediat după aceea, că își opresc importurile de cereale din Ucraina. O zi mai târziu, și Slovacia a anunțat că va renunța la aceste importuri. Polonia a precizat ulterior că permite în continuare tranzitul de cereale din Ucraina, cu condiția ca autocamioanele din Ucraina să circule sigilate, astfel încât să existe certitudinea că nu descarcă marfă în Polonia.

La 19 aprilie, și Bulgaria a anunțat că oprește importul de cereale din Ucraina. „În ultimul an, Bulgaria a avut stocuri mari de alimente rămase în țară, perturbând lanțurile de aprovizionare. Dacă tendința persistă sau se intensifică, pot exista consecințe extrem de grave pentru afacerile bulgare. Suntem nevoiți să adoptăm această măsură națională deoarece autoritățile europene încă mai discută despre o măsură adecvată. Sperăm ca UE să înțeleagă pozițiile Bulgariei, Poloniei și Slovaciei. Rămânem solidari cu Ucraina dar falimentul fermierilor bulgari nu ar ajuta cauza acesteia”, a declarat premierul Bulgariei, Galab Donev.

O decizie similară, de permitere doar a tranzitului de cereale din Ucraina, ar putea fi luată și de România. Practic, după ce a început războiul din Ucraina, una dintre formele de sprijin ale Occidentului față de Ucraina a fost facilitarea accesului de mărfuri din Ucraina în Europa. În iunie 2022, UE a suspendat taxele vamale, pe timp de un an, asupra produselor agricole din Ucraina. Drept consecință, „în momentul de față discutăm de prețuri de dumping. Vom omorî acest sector de activitate, sectorul agroalimentar”, avertiza Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România.

Pe de altă parte însă, o eurodeputată socialistă din Spania, Inma Rodríguez – Pińero, afirma că decizia unor țări UE de a bloca importurile agricole din Ucraina „îi vine foarte bine lui Vladimir Putin”. Grupurile europarlamentarilor populari și socialiști sunt de părere că aceste decizii ajută Rusia.

Premierul Nicolae Ciucă declara, miercuri, că România și alte cinci țări așteaptă din partea Comisiei Europene o analiză a impactului pe care importurile din Ucraina l-au avut asupra sectorului agricol al țărilor membre UE. Ciucă a subliniat însă că România va aplica doar măsuri agreate de Comisia Europeană.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, a condus, miercuri, o ședință consacrată importurilor de produse agricole din Ucraina.

