Deși acuză incompetența de la nivelul ROMATSA, compania Dan Air continuă să zboare pe aeroportul cu program redus de la Brașov

Conducerea companiei aeriene Dan Air, singura care folosește, în acest moment, aeroportul din Brașov, a decis să utilizeze în continuare acest aeroport, în ciuda faptului că respectiva aerogară, cea mai nouă din România, are program numai până la ora 19.

Aeroportul internațional de la Ghimbav (județul Brașov) a primit autorizarea de funcționare la data de 14 iunie 2023, fiind astfel cel mai nou aeroport din România și, teoretic, cel mai modern. Totuși, acest aeroport are un program de funcționare doar între orele 7 – 19, adică doar 12 ore pe zi. Doar între aceste ore, compania de stat ROMATSA asigură dirijarea aeronavelor care folosesc acest aeroport pentru decolare sau pentru aterizare. Prima companie aeriană care folosește aeroportul Ghimbav este compania privată Dan Air. După o lungă analiză internă și după ce a luat în calcul toate informațiile primite de la autoritățile de stat ale României, firma Dan Air a decis să continue să folosească aeroportul din Ghimbav. Decizia a fost luată, prin vot, la nivelul conducerii Dan Air și a fost anunțată public în după-amiaza zilei de 27 iunie 2023.

“Prioritare fiind siguranța pasagerilor noștri, ne asumăm pierderile adiționale și greutăți întâmpinate și vă anunțăm că ne vom continua programul de zbor adaptat condițiilor oferite în prezent de către Aeroportul din Brașov”, a anunțat Dan Air. “Referitor la extinderea programului de operare, compania noastră a înaintat doua adrese atât către Aeroportul Brașov, cât și către ROMATSA, solicitând extinderea programului de operare astfel încât să fie respectate cele transmise inițial de către toate părțile implicate. Arătăm că până la acest moment nu am primit încă un răspuns”, preciza compania aeriană în seara zilei de 27 iunie.

Aeroportul Ghimbav este subordonat Consiliului Județean Brașov. Compania Dan Air pare să aibă o relație bună cu șefii aeroportului Ghimbav, în schimb are o relație tensionată cu instituția de stat ROMATSA, cea care dirijează zborurile pe toate aeroporturile din România. Mai mult, conducerea Dan Air acuză conducerea ROMATSA de incompetență. Problema este generată de faptul că acei controlori de zbor ai ROMATSA desemnați să dirijeze zborurile de la Ghimbav au program doar 12 ore pe zi, mai precis de la 7 la 19. Iar compania Dan Air afirmă că a anunțat, încă dinainte de inaugurarea aeroportului, că va avea curse aeriene 24 de ore pe zi, inclusiv noaptea. ROMATSA spune că nu are mai mulți controlori de trafic disponibili pentru Ghimbav. “Nu găsim controlori? Eu am prieteni ai căror copii au terminat școala de controlori dar nu sunt angajați de ROMATSA. Am crezut că există jocuri murdare în spate. Din păcate vorbim doar de incompetență”, a susținut, într-o conferință de presă, Matt Ian David, managerul Dan Air.

În urma acuzațiilor lansate de DAN AIR, Autoritatea de Investigații pentru Siguranța Aviației Civile din România a anunțat, la data de 27 iunie, că deschide o anchetă privind zborul din data de 24 iunie 2023. Ancheta se va desfășura la Aeroportul Internațional Ghimbav, unde, în cele din urmă, a aterizat avionul DAN AIR. Imediat după acel incident, surse din cadrul DAN AIR susțineau că aeronava lor a fost întârziată voit de către controlorii de trafic ai ROMATSA. Un detaliu interesant este că acei controlori ROMATSA dirijează traficul de la Ghimbav nu de la Ghimbav, ci de pe aeroportul din Arad. Pentru aeroportul Ghimbav (Brașov) se realizează, în premieră în România, dirijarea prin tehnologia Remote Tower. ROMATSA asigură servicii de navigație aeriană de la aproape 450 de kilometri distanță, de la Arad.

DAN AIR ar fi avut intenția să renunțe complet să folosească aeroportul Ghimbav. Dar în urma unor discuții și promisiuni primite în ziua de 27 iunie, DAN AIR a precizat că va continua să folosească acest aeroport, chiar dacă el este deschis doar între orele 7 – 19. Pentru zboruri care aterizează după ora 19, avioanele vor ateriza la Otopeni iar pasagerii vor fi aduși la Brașov cu autocare.

Cea mai gravă acuzație pe care Dan Air a adus-o instituției ROMATSA este că, în seara zilei de 24 iunie 2023, angajații ROMATSA, prin modul cum au dirijat o aeronavă care urma să aterizeze la Ghimbav, au pus în pericol aeronava și persoanele care se aflau la bordul acesteia. Conducerea ROMATSA a respins categoric această acuzație.

„În niciun moment siguranţa pasagerilor zborului DN288 Madrid – Braşov – Bucureşti nu a fost pusă în pericol, iar instrucţiunea controlorilor de trafic aerian către piloţi a avut în vedere tocmai asigurarea aterizării în condiţii optime”

Conducerea ROMATSA

