Avertisment de la președintele României. Situația de securitate la Marea Neagră se poate deteriora

Situația de securitate la Marea Neagră se poate deteriora, iar această ipoteză este luată în calcul până la nivelul președintelui României.

Șeful statului, Klaus Iohannis, a inclus acest avertisment într-un mesaj transmis către Academia Navală din Constanța, subordonată Ministerului Apărării Naționale.

Președintele Iohannis a transmis acest mesaj cu prilejul aniversării a 150 de ani de învățământ de marină în România.

„Traversăm o perioadă deosebit de dificilă. În proximitatea României este în plină desfășurare o criză de securitate majoră generată de invadarea militară a Ucrainei de către Federația Rusă, cu impact semnificativ la nivel regional, european și euroatlantic. În cazul unei deteriorări a situației de securitate pe mare, Forțelor Navale și Gărzii de Coastă le revine misiunea de a interveni prompt pentru a apăra interesele naționale ale României”, a precizat șeful statului.

Deși situația este cunoscută la cel mai înalt nivel, apărarea României la Marea Neagră este șubredă. Garda de Coastă, care face parte din Ministerul Afacerilor Interne, stă ceva mai bine. Garda de Coastă are o navă amiral, „Ștefan cel Mare”, care, în mod paradoxal, este mult mai nouă decât vasele de război ale României. Vasele de război fac parte din Forțele Navale – una dintre cele patru categorii de forțe ale Armatei Române. Nava amiral a Forțelor Navale este fregata „Mărășești”, construită la Constanța în anii comunismului, deci cu o vechime de peste 30 de ani. Celelalte două fregate ale României, „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”, sunt cam la fel de vechi, fiind lansate la apă în anii 1984 – 1986. Aceste două nave, identice, au fost cumpărate, second hand, de România din Marea Britanie, după ce Marea Britanie, în anul 2002, deja le scosese din exploatare. După ce au ajuns în România, fregatele britanice „recuperate” au parcurs o primă etapă de modernizare. O a doua etapă de modernizare este întârziată de faptul că firma care ar trebui să le modernizeze încă n-a semnat contractul cu partea română. Este vorba de firma franceză Naval Group, care ar trebui să construiască patru corvete pentru Forțele Navale Române și, în plus, să modernizeze și fregatele „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”.

Programul militar al României care include construirea a patru corvete și modernizarea a două fregate datează cel puțin din anul 2016, din vremea guvernului Cioloș. Deci acest program este vechi de cel puțin șase ani și nu se cunoaște momentul cert în care va demara efectiv. În privința ritmului de derulare, construirea unei singure corvete costă cel puțin trei ani. Deci dacă ar începe construcția în 2023, prima navă nouă din seria de patru ar intra în exploatare în anul 2026.

Până la momentul din anul 2026 (cel mai optimist posibil), România trebuie să gestioneze amenințări generate de războiul din Ucraina precum și fenomenul migrației ilegale. Minele din apele ucrainene, ajunse în apropierea României, dintre care una chiar a avariat o navă militară românească, au fost doar o dovadă a acestor amenințări.

Acum un an, înainte să înceapă războiul în Ucraina, Ministerul Apărării Naționale al României anunța zece programe majore de înzestrare cu armament. La acel moment, ministru al Apărării era actualul premier, Nicolae Ciucă. Ca ministru al Apărării, el deja anunțase că partea română așteaptă să demareze programul de construire a celor patru corvete, fără însă a putea să urgenteze acest program.

“Ministerul Apărării urmăreşte sincronizarea programelor majore de înzestrare ale Armatei cu industria naţională de apărare prin adoptarea unor măsuri coerente şi predictibile. Realizarea mentenanţei echipamentelor militare şi integrarea producţiei unor componente de către unii operatori economici răspund unei cerinţe de securitate naţională”



Cele patru corvete destinate Forțelor Navale Române ar urma să fie construite de firma franceză Naval Group la Șantierul Naval din Constanța. Obligația ca navele să fie construite în România face parte dintre clauzele licitației, care a fost câștigată de asocierea de firme Naval Group – Șantierul Naval Constanța.

“Procedura de achiziție a corvetelor multifuncționale este reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esențial Corvetă multifuncțională și autoritatea contractantă a declarat câștigătoare Asocierea dintre Naval Group și Șantierul Naval Constanța S.A. În prezent se poartă discuții între părți pentru convenirea termenilor și condițiilor acordului-cadru de achiziție”, ne preciza, acum două luni, MApN, drept răspuns la întrebările adresate de „România liberă”.

La licitația câștigată de Naval Group și Șantierul Naval Constanța, firma plasată pe locul al doilea a fost Damen (Olanda). Damen deține două șantiere navale în România – la Galați și la Mangalia. Ambele șantiere sunt active iar cel de la Galați a produs în ultimii ani vase militare, cum ar fi, de exemplu, cele pentru Pakistan. Dacă francezii de la Naval Group nu vor începe derularea contractului pe care l-au câștigat, statul român are posibilitatea să atribuie licitația către firma plasată pe locul al doilea, aceasta fiind Damen. Sau partea română are posibilitatea să anuleze licitația câștigată de Naval Group. În această a doua variantă, România ar putea fie să organizeze o nouă licitație, fie să atribuie un contract prin încredințare directă.

