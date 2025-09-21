Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm Moscovei după recentele incursiuni ale avioanelor şi dronelor ruseşti în spaţiile aeriene ale Poloniei, României şi Estoniei.

Într-un interviu acordat publicaţiei belgiene Le Soir şi citat de EFE, Ursula von der Leyen a subliniat că Uniunea Europeană „îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său”.

Von der Leyen a subliniat că NATO rămâne în centrul apărării colective, dar a insistat asupra nevoii unui „pilon european mult mai puternic” pentru a garanta democraţia şi securitatea.

„Aceste incidente, şi mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic în domeniul apărării”, a declarat şefa executivului european.

Ea a menționat programul „Readiness 2030”, prin care statele membre UE îşi propun să consolideze autonomia şi independenţa militară, cu o finanţare estimată de până la 800 de miliarde de euro.

Întrebată despre posibilitatea unei armate proprii a UE, von der Leyen a precizat că „statele membre îşi vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe”.

Interferențe GPS și riscul unor „accidente mortale”

Preşedinta CE a atras atenţia şi asupra interferenţelor deliberate în semnalele GPS din spaţiul aerian european, în zonele de graniţă cu Rusia, care au afectat numeroase zboruri civile.

„Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment”, a avertizat Ursula von der Leyen, amintind că inclusiv avionul în care călătorea ea a fost vizat de astfel de perturbări la începutul lunii.

Rusia, o amenințare ce depășește Ucraina

Von der Leyen a subliniat că Bruxelles-ul tratează cu maximă seriozitate toate atacurile hibride şi cibernetice lansate de Moscova împotriva Uniunii Europene.

Aceste acţiuni, a spus ea, „demonstrează clar că ambiţiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”.