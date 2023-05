Robert Lansing Institute: Motivele lui Vucic de a da vina pe CIA pentru un articol al New York Times

RLI analizează motivele din spatele atacului lui Vucic la New York Times:

”Un articol New York Times discută despre presupusele legături dintre președintele sârb, Aleksandar Vučić, și lumea criminalității din Serbia. Articolul oferă detalii despre crimele comise de banda lui Veljko Belivuk, al cărei lider pretinde că a servit puterea președintelui Aleksandar Vučić. Jurnalistul Robert F. Worth descrie în detaliu crimele comise de banda lui Belivuk în articol.

Belivuk, șeful grupului de fani a echipei Partizan Belgrad, împreună cu 29 de membri, au fost arestați în 2021. Conform stenogramelor instanței citate în articolul NYT acesta a declarat, printre altele, că gașca sa a fost organizată „pentru nevoile și din ordinul lui Aleksandar Vučić. ” El a descris o parte din munca pe care banda a pretins că a făcut-o pentru guvern, cum ar fi intimidarea rivalilor politici și a declarat că s-a întâlnit personal cu președintele Vučić.

Susținătorii „Janjicari”, conduși de Belivuk, cunoscut și sub numele de „Velja the Trouble”, l-au avut anterior ca lider pe Aleksandar Stankovic, în vârstă de 26 de ani care a fost implicat și în traficul de droguri. Stankovic a fost ucis la Belgrad în 2016 în circumstanțe neclare. S-a raportat că Belivuk a rămas în contact cu Vučić prin Aleksandar Vidojević, cunoscut și sub numele de Aca Roshavi, care se întâmplă să fie un prieten apropiat al fiului lui Vučić. În ultimii ani, presa a publicat și poze cu fiul lui Vučić, Danilo, în compania lui Vidojević.

Inițial, președintele Vučić a respins acuzațiile făcute de New York Times cu privire la presupusele sale legături cu lumea criminalității. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, așa cum era de așteptat, în timpul unei apariții la televiziune, Vučić a dat vina pe CIA pentru articolul publicat în New York Times. „Mi-am dat seama în momentul în care a fost lansat chiar în timpul discuțiilor de la Bruxelles”, a spus el, referindu-se la articol. „CIA te pregătește, CIA te urmărește, iar dacă nu asculți, acesta este doar începutul. Răspunsul meu este că am înțeles mesajul, nu am fost intimidat de ei și voi lupta pentru țara mea.” El a susținut chiar că a arătat că textul recent publicat despre el în NYT a fost comandat acum cinci luni și întocmit în Serbia.

Învinovățirea altora pentru probleme sau eșecuri este o tactică politică comună folosită de președintele sârb Aleksandar Vučić. În loc să admită deficiențele guvernului său, se știe că Vučić evită criticile și își schimbă atenția de la propriile greșeli, dând vina pe forțele externe, cum ar fi CIA de data aceasta. Această strategie poate fi eficientă în a face apel la sentimentul naționalist și a aduna sprijinul în rândul bazei lui Vučić, dar ridică și întrebări cu privire la capacitatea acestuia de a-și asuma responsabilitatea pentru acțiunile sale și de a aborda criticile legitime la adresa politicilor sale. În timp ce încerca să-și vândă politica săracă și ineficientă pe trucuri CIA, la fel cum Putin a încercat să-și prezinte problemele precum confruntarea cu Occidentul, același Vučić s-a justificat în 2021, când Belivuk și-a declarat legăturile cu Vučić și Vulin, spunând că „această poveste nu ar fi putut fi fabricată de grupul criminal Veljka Belikuva, ci au primit instrucțiuni de la „consilierul mafiot”, referindu-se la o persoană al cărei nume nu l-a menționat niciodată.

Spre deosebire de tensiunile din regiune, stabilitatea politică a Serbiei depinde în principal de președintele Vučić. În funcție de modul în care simte înfrângerea sau victoria în dialogul cu Kosovo, el poate lua decizii unilaterale privind organizarea de noi alegeri. După cum subliniază autorul Robert F. Worth în articolul său „The President, the Soccer Hooligans and an Underworld „House of Horrors” publicat recent în NYT, „El a fost foarte eficient în a controla aproape toate pârghiile puterii din Serbia și a a folosit toate oportunitățile.

Strategia lui Vučić de a-și consolida puterea în Serbia implică să se bazeze pe bande criminale și se pare că el implementează o abordare similară și în nordul Mitrovica (Kosovo). Rapoartele sugerează că aceste bande terorizează sârbii kosovari care respectă legile Kosovo, ard mașini cu plăcuțe de înmatriculare kosova și distrug proprietatea lor privată.

Vučić pare să folosească aceste grupuri criminale pentru a împiedica stabilirea legii și ordinii în acest domeniu, ceea ce a condus la o creștere a tensiunilor grave de mai multe ori în ultimii ani. New York Times a subliniat, de asemenea, riscul ca președintele Vučić să promoveze ideea unei „lumi sârbe” și să facă pretenții teritoriale împotriva Kosova. Acest lucru ar putea implica intervenția militară pentru anexarea regiunii de nord a Kosova. Astfel de preocupări îi țin pe diplomații europeni trează noaptea și pot duce la o presiune crescută din partea UE și SUA pentru a ajunge la acordul final între cele două țări.”