Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin vor avea joi o discuție telefonică, înaintea întâlnirii dintre președintele SUA și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ce se va desfășura vineri la Casa Albă, relatează publicația Axios, citată de Reuters. Trump și-a schimbat acum poziția, fiind favorabil acțiunilor Ucrainei împotriva Rusiei slăbită de dificultățile pe care le are în economie.

Un responsabil de rang înalt de la Casa Albă a confirmat această informație agenției France Presse.

Posibila furnizare de rachete americane de croazieră Tomahawk către Ucraina va fi „subiectul principal” al întâlnirii dintre Zelenski și Trump, a declarat tot pentru France Presse un înalt oficial ucrainean.

În acest timp, Kremlinul a reafirmat că livrarea unor astfel de rachete Ucrainei va implica un „nou nivel de escaladare” a conflictului. Anterior, Putin a avertizat SUA că transferul unor rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relațiile ruso-americane și a menționat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană.

Zelenski îi va prezenta vineri lui Trump o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creșterea capacităților de atac la mare distanță, inclusiv cu ajutorul rachetelor Tomahawk, a precizat miercuri într-o postare pe social media consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak.

Aceasta a menționat explicit că armele cu rază lungă cerute de Kiev au rolul de a „proiecta putere mult în interiorul inimii Rusiei”, sugerând astfel intensificarea atacurilor pe care armata ucraineană deja le efectuează aproape zilnic asupra fabricilor militare și rafinăriilor ruse. Conform unor dezvăluiri recente publicate de Financial Times, SUA ajută deja din luna iulie Ucraina în acesta atacuri cu informații și alte elemente necesare planificării.

În opinia consilierului președintelui Zelenski, Ucraina propune „un acord just”, prin care Kievul „reduce riscul pentru întregul Occident, Europa plătește pentru propria sa securitate și SUA beneficiază prin furnizarea de armament”. El s-a referit astfel la programul prin care SUA furnizează Ucrainei arme și muniții plătite de țările europene. În acest program, denumit PURL, conform acronimului din engleză pentru ‘Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina’, Kievul cere acum să fie incluse și rachetele Tomahawk.

Trump este acum clar de partea lui Zelenski și a Ucrainei

Acuzat mult de timp de bunăvoință sau chiar de complicitate față de Rusia, președintele Trump s-a repoziționat de partea Ucrainei, după ce eforturile sale de a aduce aceste două țări la pace nu au dat rezultate.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, după o întâlnire cu Zelenski în septembrie Trump a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, și chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acționeze în acest sens acum, pentru a profita de dificultățile economice ale Rusiei, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene”, dând de înțeles din nou că Washingtonul nu mai dorește să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina și că susținătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar și militar, inclusiv cumpărând arme americane.

La rândul său, Zelenski a declarat atunci că a convenit cu Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei „armele adecvate” pentru a continua războiul cu Rusia. Cum președintele american refuză să mai livreze gratuit arme Kievului, acestea vor fi plătite de Ucraina cu banii oferiți de susținătorii săi europeni. Zelenski a precizat că Ucraina a transmis Statelor Unite detalii despre armele dorite de armata ucraineană, în cadrul unui plan de cumpărare de arme și muniții americane în valoare de circa 90 de miliarde de dolari.

