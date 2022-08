ROCA Industry încheie primul semestru cu o cifră de afaceri de 122 milioane lei, iar cele 4 companii din portofoliu au o EBITDA cumulată cu 21% mai mare față de S1 2021

ROCA Industry, holdingul care reunește companiile de materiale de construcții din portofoliul ROCA Investments, ajunge la o cifră de afaceri de 122,5 milioane lei, în urma rezultatelor consolidate din primul semestru. Holdingul românesc are în plan consolidarea companiilor, dar și extinderea portofoliului, inclusiv în afara granițelor, în ciuda climatului de piață și a contextului mondial dificil.

EBITDA cumulată a celor patru companii pe care le are în portofoliu a crescut cu 21% în semestrul 1 al acestui an comparativ cu perioada similară din 2021. Holdingul a raportat rezultate în creștere, pe de o parte datorită vânzărilor mai mari și a performanțelor îmbunătățite în companii, iar pe de alta ca urmare a extinderii operațiunilor prin noi achiziții.

“Rezultatele din prima parte a anului, practic primul semestru de când am lansat acest holding, ne arată că suntem în direcția cea bună și că modelul nostru de business are forța de a contribui la dezvoltarea de branduri românești și la reindustrializarea României. Sub umbrela holdingului, filialele intră în următoarele luni în etapa de dezvoltare strategică, o etapă care pleacă în primul rând de la realitatea economică imediată și de termen scurt. Punem accent pe un management agil în filiale și pe investiții în inovație și dezvoltarea de produse noi. Ne orientăm spre piețe mai reziliente la acest moment și nu în ultimul rând spre crearea de sinergii între entitățile din holding”, a declarat Ionuţ Bindea, Investment Manager ROCA Investments, Preşedinte al Consiliului de Administraţie și Director General interimar al ROCA Industry.

Cel de-al doilea trimestru a generat cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 64% la nivel consolidat. În același timp, EBITDA a fost de 15 milioane lei (marjă de 13%) în S1, după 4 milioane lei (9%) în primul trimestru, iar profitul net consolidat a ajuns la 5,4 milioane lei, din care 5,2 milioane doar în trimestrul al doilea. O contribuție importantă la rezultatele holdingului a avut-o evoluția Sarcom, cu un EBITDA de 3,9 milioane lei în T2, față de 0,65 milioane în T1.

La nivel combinat (performanțele individuale ale fiecărei companii), veniturile au fost de 162,8 milioane lei în prima jumătate a anului, 55% din aceasta provenind din al doilea trimestru, EBITDA de 16,3 milioane lei (cu 70% mai mult în T2 față de T1), iar profitul net a atins 10,4 milioane lei (din care 6,9 milioane în T2).

Astfel, pe parcursul primelor șase luni ale acestui an, toate companiile din portofoliu au performat peste nivelul din primul semestru al anului 2021 și au înregistrat creșteri de cifra de afaceri între 17% și 64%.

Lansată în luna decembrie și listată la bursă în ianuarie, ROCA Industry și-a extins treptat prezența în sectorul materialelor de construcții, cu patru achiziții realizate și două în curs de finalizare. Începând din T1 2023 managementul consideră că extinderea portofoliului de companii va putea să fie realizată într-o manieră mai activă.

“Holdingul nostru a trecut printr-o perioadă foarte efervescentă în prima parte a anului și am pus bazele pentru o dezvoltare aprofundată, pe termen lung, în acest sector al materialelor de construcții. Desigur, urmărim să continuăm extinderea prin noi achiziții, iar estimările noastre sunt că vom fi mai activi în această direcție începând cu primul trimestru al anului viitor. Ne uităm către oportunități, indiferent unde sunt ele, și scanăm în permanență piața și potențialul acestui sector strategic”, a completat Ionuţ Bindea.

La acest moment, ROCA Industry grupează în holding companiile BICO Industries (70%), Sarcom (100%), Terra (100%) și Eco Euro Doors (70%), iar așteptările sunt ca până la sfârșitul anului să se finalizeze preluarea integrală a Dial și achiziția a 77,5% din capitalul social al Iranga Technologijos (Lituania).

Tranzacția Iranga, din Lituania, este a doua în afara granițelor după Terra, din Republica Moldova.

ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. este tranzacționată pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul bursier ROC1.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!