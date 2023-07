Tribunalul București a respins, în primă instanță, anularea autorizației pentru construirea One Peninsula, cerere depusă de mai multe persoane fizice

Tribunalul București a respins cererea formulată de reclamanții din dosarul nr. 34643/3/2020, în cadrul căreia autorizația de construire eliberată pentru realizarea proiectului One Peninsula (împreună cu decizia etapei de încadrare, certificatele de urbanism, avizul de defrișare și mai multe planuri urbanistice zonale) au fost contestate de mai multe persoane fizice care locuiesc în împrejurimi, solicitând anularea a acestora.

Tribunalul București a respins cererea ca fiind neîntemeiată și a dispus obligarea

reclamanților la plata cheltuielilor judiciare suportate de One Peninsula S.R.L. în cadrul acestui dosar. Hotărârea instanței nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs.

One Peninsula este un complex rezidențial de mica înălțime, dezvoltat de One United Properties, care reprezintă o premieră pe piața imobiliară românească. Situat pe Strada Navigatorilor nr. 15, complexul va include un sistem de tip geoexchange, unul dintre cele mai eficiente sisteme din punct de vedere energetic şi unul dintre cele mai rentabile sisteme disponibile de utilizare a spaţiului.

Complexul cuprinde 125 de apartamente împărţite în 17 blocuri de joasă înălţime, între 3 şi 10 locuinţe pe bloc, plus 8 vile de lux.

Soluțiile de tip geoexchange nu emit dioxid de carbon, monoxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră care contribuie la poluarea aerului. Deoarece sistemele geoexchange nu ard cantități semnificative de combustibil, precum gazul, petrolul, propanul sau cărbunele, ele funcționează la un cost mai mic și sunt mult mai curate.

Prin urmare, costurile pentru încălzirea și răcirea prin intermediul soluțiilor de tip geoexchange sunt mai mici decât cele rezultate din utilizarea soluțiilor tradiționale, fiind posibilă totodată și predictibilitatea autonomiei de consum pe termen lung.

Portofoliul One United Properties include proiectele One Mircea Eliade, One Mamaia Nord, One Herastrau Towers, One Timpuri Noi, One Floreasca Vista, One Verdi Park, One Modrogan, One Peninsula, One Cotroceni Park, livrate sau în dezvoltare.