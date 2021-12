Raport britanic cu implicații în România. Industria siderurgică are probleme

Un raport al Camerei Comunelor de la Londra analizează situația grupului de firme Liberty Steel UK, care are afaceri și în România. Acest grup este una dintre cele șase mari companii siderurgice din Marea Britanie și este controlat de GFG Alliance. Compania a fost finanțată anterior folosind fonduri primite de la Greensill Capital. “La 8 martie 2021, Greensill Capital s-a prăbușit, eliminând sursa principală de finanțare a GFG Alliance și Liberty Steel UK, punând sub semnul întrebării viabilitatea financiară a Liberty Steel UK și punând în pericol mii de locuri de muncă”, menționează raportul parlamentar britanic. În martie 2021, un ministru britanic a respins cererea GFG Alliance pentru un grant de 170 de milioane de lire sterline destinat Liberty Steel UK. Respingerea grantului a fost urmarea “opacității guvernanței corporative” sesizată la nivelul acestui grup privat de firme. Atât Greensill Capital, cât și GFG Alliance au un risc de concentrare (un procent mare de împrumuturi acordate unui singur client) care ar fi putut juca un rol în prăbușirea Greensill Capital și în dificultățile financiare ulterioare în cadrul GFG Alliance și Liberty Steel UK. GFG Alliance și Greensill Capital ar fi folosit o serie de practici financiare cu risc ridicat, cum ar fi creanțele viitoare - o formă de finanțare în care fondurile sunt extinse pe baza estimării că o viitoare factură va fi emisă. “Deși suntem conștienți de eforturile recente de refinanțare ale Liberty Steel UK, nu suntem de acord cu decizia lui Sanjeev Gupta de a înființa o altă entitate corporativă pentru a finanța aceste companii”, precizează raportul parlamentar britanic. Anterior acestui raport al Camerei Comunelor, premierul Boris Johnson se declara, în aprilie 2021, “încrezător” că Guvernul său va găsi o soluţie pentru Liberty Steel, după ce, cu o lună mai înainte, fondul Greensill Capital intrase în insolvenţă, informa publicația Economedia. Potrivit presei din România, în anul 2019, compania Liberty Steel plătise 740 de milioane de euro pentru a prelua mai multe unități siderurgice din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia. Raportul britanic este intitulat “Liberty Steel and the Future of the UK Steel Industry” (Liberty Steel și viitorul industriei britanice a oțelului) și poartă data de 5 noiembrie 2021. Raportul este întocmit de Comisia pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială din Camera Comunelor (Business, Energy and Industrial Strategy Committee). Guvernul de la Londra are un interval de două luni în care poate formula un punct de vedere. Grupul Liberty Steel, condus de un om de afaceri britanic de origine indiană, deţine în România combinatul siderurgic de la Galați. Citiți România Liberă și pe Google News