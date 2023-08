Cum foloseste un model de deviz lucrari in constructii pentru o prima estimarea a proiectului tau

Sunt multe situatii in care, conform unei vorbe din popor, socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Proprietarii de terenuri, de case sau de apartamente, dezvoltatorii imobiliari sau oamenii de afaceri pot avea multe planuri referitoare la casa visurilor, confortul apartamentului, cladirea in care isi vor gestiona clientii sau partenerii. Insa, de la proiect la punerea lui in aplicare, multe lucruri se pot schimba, iar bugetul necesar se poate mari considerabil.

Pentru o estimare realista a costurilor lucrarii, beneficiarul poate cere de la proiectant, chiar inainte de a realiza planul arhitectural sau structural al lucrarii, un calcul preliminar al cheltuielilor, in functie de care sa isi poata ajusta asteptarile. Un model deviz lucrari constructii este instrumentul care permite o prima estimare a proiectului.

Tipuri de resurse si cheltuieli intr-un model de deviz lucrari in constructii

Cel mai greu este pentru cei care nu sunt specialisti in constructii sa prevada toate tipurile de cheltuieli pe care le implica un proiect. Oamenii se gandesc de obicei numai la materiale si manopera, cat beton, cat, fier, cate tevi de un anumit fel si cati oameni ar trebui sa munceasca. Lucrurile sunt mai complexe decat aceste calcule simple. Managerul unei firme de constructii, arhitectul, proiectantul sau inginerul se gandeste la multe alte aspecte, intrucat stie, din proprie experienta ca amplasarea cladirii, conditiile de mediu, starea de degradare in care se afla un imobil determina adancimea sapaturilor, calitatea materialelor folosite, eforturi diferite pentru echipa de lucratori, cheltuieli variabile pentru transportul echipamentelor si al oamenilor.

Un model de deviz lucrari in constructii are rubrici si capitole pentru toate etapele de lucru specifice unui proiect, si pentru cele evidente, si pentru cele absolut necesare si cunoscute doar de catre specialisti. Totodata, programul are incluse variante de realizare a fiecarei actiuni din proiect. Efectuate de oameni sau utilaje, modalitatile de lucru presupun cheltuieli si cantitati diferite de materiale. Specialistul care realizeaza devizul se va ocupa de modificarea modelului existent, in functie de caracteristicile proiectului de constructii, iar clientul va primi o prima estimare realista a cheltuielilor si a timpului de executie.

Cum se poate face o prima estimare corecta intr-un model de deviz lucrari?

Intr-un program de devize, avantajul este ca utilizatorul are acces la o baza de date cu lucrari vechi, care se pot folosi ca punct de plecare pentru cele noi. Costurile proiectului vechi pot fi orientative pentru client, iar experienta specialistului va contribui la o adaptare cat mai corecta la specificul proiectului nou si la o estimare realista, in jurul careia beneficiarul sa se poata ghida si sa gaseasca cea mai buna solutie din punct de vedere al incadrarii intr-un buget si al obtinerii celor mai bune rezultate in ceea ce priveste calitatea.

Intr-un model de deviz de lucrari se opereaza usor. Cautarea de resurse se realizeaza dupa coduri sau cuvinte cheie. Utilizatorul dispune de extrase de resurse si de baze de preturi, precum si de o antemasuratoare asistata inteligent pentru proiectare. Clientul poate primi astfel o estimare preliminara a cheltuielilor sau un deviz oferta riguros intocmit, in functie de dorintele sale si de etapa in care se afla cu proiectarea.

Estimarea costurilor pentru proiectele de constructii nu a fost niciodata mai accesibila. Cu ajutorul unui model de deviz lucrari in constructii, clientul poate primi rapid o prima estimare a proiectului sau, pe baza careia ba avea o perspectiva clara si realista a resurselor implicate, a bugetului necesar si a timpului de executie a lucrarii.