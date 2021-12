Termoficarea va funcționa după anul 2100, întrucât reparația rețelei de termoficare ar dura peste 89 de ani.

Această estimare este făcută de Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei în guvernul Cîțu.

„81% din reţeaua primară are nevoie de reabilitare, 771 km din 954 km de reţea. Pe lângă asta mai e şi ‘reţeaua secundară’ de circa 3.000 de km, din care circa 2.000 de km sunt de reparat. Dar să ne concentrăm doar pe reţeaua primară şi să o ignorăm pe cea secundară. În ultimii 9 ani ritmul mediu al lucrărilor a fost de 8,59 km pe an, iar asta calculat optimist. Deci am termina de reabilitat doar reţeaua principală din sistemul de încălzire centralizat de stat abia în 89 de ani, 8 luni şi 16 de zile”, a anunțat fostul ministru Năsui într-un mesaj postat pe internet.

Claudiu Năsui susține că toți primarii Capitalei au făcut promisiuni nerealiste legate de termoficare.

„Domnul Oprescu a promis că îl va repara, doamna Firea a promis la fel, domnul Dan la fel. În 2024, în campanie se va promite fix acelaşi lucru. Evident, nu se va rezolva nimic. Pentru că problema este însuşi sistemul, care nu poate funcţiona. Avem de ales între a impune tuturor frigul unui sistem centralizat prost sau să dăm bucureştenilor dreptul de a alege cum vor să se încălzească”, spune Claudiu Năsui.

