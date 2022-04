Ratele la bănci ar putea fi amânate 12 luni. Robor atinge un nou record￼

Una dintre măsurile pe care urmează Coaliția să le ia în contextul scumpirilor, dar și a creșterii ROBOR este amânarea ratelor la bănci timp de 12 ani, lucru care s-a mai întâmplat și în pandemie.

De altfel, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 4,70% pe an, de la 4,68% pe an în ziua precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Este practic la nivelul înregistrat în aprilie 2013 – 4,74% pe an. La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului 2021 se situa la 1,98%.

Ratele ROBOR ar putea fi amânate

Pentru că veniturile românilor nu vor crește prea curând, PSD și PNL încearcă să elaboreze un mix de măsuri care va fi adoptat în ședință de Guvern pentru ca românii să treacă mai ușor prin această perioadă a scumpirilor amplificată și de războiul de la graniță.

Una din măsurile discutate este amânarea ratelor la creditele personale și imobiliare pe o perioadă de 12 luni, cum a fost și in pandemie. Un procent de 12% din românii care au avut împrumuturi au apelat la aceasta măsura in pandemie.

Analiștii economici spun că această măsură este bună, însă nu va garanta nimeni că peste un an românii vor reuși să-și plătească restanțele acumulate, însă este o măsură bună de sprijin pe care unii se pot baza.

De altfel, economiștii spun că aici Banca Națională ar trebui să intervină pentru a nu se scumpi și mai mult creditele românilor, aceasta fiind o soluție mai bună, decât îndatoararea și mai mare a clienților la bănci.

,,Datoria va fi mult mai mare și peste 12 luni trebuie rambursate ratele restante, plus ratele curente. Banca Națională ar trebui aici să intervină și să nu ne trezim că acest indice va fi de 5 sau 6 %. O soluție ar fi bonficarea din partea statului și o renegociere cu băncile a celor care au credite. Băncile o duc bine pentru că au câștigat foarte mulți bani prin plasarea de împrumuturi.”, a declarat Gheorghe Ialomițeanu, fost ministru de finanțe, într-o intervenție televizată.

Creditele nu sunt doar pentru persoane fizice, ci și pentru firmele care au probleme în această perioadă de criză energetică. De altfel, Coaliția a discutat despre o schemă de ajutor de stat pentru firmele din agricultură, fondurile fiind destinate retehnologizării, inclusiv pentru industria de procesare a alimentelor.

Și firmele de transport ar putea fi ajutate cu o decontare de 50 de bani la litru de carburant, dar și prețurile polițelor RCA ar putea fi plafonate, asta după ce prețul lor a crescut în ultimele 6 luni cu 200 la sută. Trebuie să ne gândim care este și impactul bugetar în urma acestor măsuri de ajutorare a populației.

Măsuri privind o majorarea veniturilor

Executivul are în vedere atât creșterea pensiilor, cât și a salariilor, însă acest lucru mai durează. De altfel, tot mai multe companii din piață au în vedere o majorare cu 7-8% a salariilor pentru ca angajații să poată suporta mai ușor scumpirile din ultimele luni.

Elevii și pensionarii vor începe să primească, cel mai târziu de la 1 iunie, vouchere de 30-50 de euro. Elevii vor primi lunar vouchere în valoare de 30 de euro, până la sfârșitul anului, cu excepția lunilor de vacanță. Familiile cu cel puțin doi copii, cele cu venit net de până la 650 de lei și familiile monoparentale vor primi din două în două luni câte un voucher de 50 de euro. Pensionarii cu venituri de până la 1.50o de lei și persoanele cu handicap vor primi din două în două luni câte un voucher de 50 de euro.

