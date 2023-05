Ordonanța austerității arată că guvernarea de stânga a eșuat, consideră fostul premier Cîțu

Fostul premier Florin Cîțu este de părere că „Ordonanța austerității”, care urmează a fi discutată în guvern, dovedește că „guvernarea socialistă de stânga a eșuat”.

„Acum avem oficial confirmarea că guvernarea socialistă de stânga a eșuat. În acest moment, nu mai există nici un dubiu, dacă am ajuns la o Ordonanță a austerității.

Acum este clar pentru toată lumea, dacă comparăm de exemplu guvernarea de dreapta, atunci când am plecat, am lăsat României un PNRR cu 30 de miliarde de euro pentru investiții, printre care Autostrada A7, A8, 24 de spitale, 124 de creșe, programul Anghel Saligny, iarăși, un program pentru dezvoltarea comunităților sărace din România, 42 de miliarde aproape de bani pentru investiții și programe sociale, fonduri europene, e-facturare, deci acea factură electronică, conectarea de case de marcat la ANAF, astăzi, după un an și jumătate de guvernare socialistă, am ajuns să vorbim de austeritate.

Problema este reală, gaura este de 30 de miliarde de lei. Așa cum arată bugetul după trei luni de zile, dacă extrapolăm, sunt 30 de miliarde de lei pe care nu-i avem, ceea ce înseamnă că aceste reduceri trebuie făcute și asta după ce au fost introduse și taxe. De aceea, dimensiunea dezastrului este atât de mare”, a explicat Florin Cîțu într-un mesaj postat pe internet.

Ordonanța austerității va impune reducerea cheltuielilor bugetare

Fostul premier a postat acest mesaj în ziua de 9 mai 2023. Cu o zi înainte, premierul Ciucă anunța că proiectul controversatei Ordonanțe a fost acceptat de liderii Coaliției de guvernare.

„Am încheiat, împreună cu partenerii de coaliție, discuțiile pe măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare. Am decis să reducem cu 10% cheltuielile ministerelor la bunuri și servicii, să oprim achizițiile de autovehicule, de mobilier, precum și alte cheltuieli neesențiale ale instituțiilor publice. Vom îngheța angajările la stat, bineînțeles ținând cont că învățământul și sănătatea au, în continuare, nevoie de personal.

Am stabilit că este necesară o reducere la jumătate a numărului consilierilor din cabinetele demnitarilor din aparatul guvernamental.

Tot în coaliție, am decis și introducerea lanțului scurt de aprovizionare, un sistem cu beneficii de ordin economic, social, de mediu și de sănătate. Mai precis, în acest circuit activitatea economică se desfășoară în zona de producție sau în vecinătatea acesteia și se realizează prin mijloace ecologice şi sustenabile de producție agroalimentară.

Concret, prin această măsură vânzarea se va face de la un fermier la un consumator prin implicarea unui număr cât mai redus de intermediari. În plus, entitățile publice care desfășoară activități de alimentație publică (cantine școlare, unități militare, cantine spitalicești etc.) vor achiziționa alimente din vecinătate, conform unor reguli bine stabilite”, a anunțat premierul Ciucă într-un mesaj postat pe internet.

Se observă că premierul nu anunță nicio reducere de salarii la bugetari. Împotriva reducerii salariilor bugetarilor se pronunțase, categoric, PSD.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!