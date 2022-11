Hidroelectrica anunță când va începe din nou să emită facturi

Hidroelectrica care nu a mai emis facturi de aproape o lună anunță că termenul de 17 noiembrie a fost prelungit până pe 1 decembrie. Totul se întâmplă din cauza unor lucrări de modernizare la sistemul de emitere a facturilor.

Hidroelectrica a început să câștige clienți în defavoarea altor furnizori ca urmare a prețurilor bune și astfel numărul clienților a crescut simțitor în ultimele luni, ceea ce impune o modernizare a sistemului.

Astfel, Hidroelectrica și-a anunțat clienții prin intermediului serviciului de facturi că abia din 1 decembrie vor afla cât au de plată.

Redăm mai jos anunțul transmis de Hidroelectrica

Stimati parteneri,

Avand in vedere complexitatea operatiunilor de implementare a noilor softuri de lucru si migrarea bazelor de date, va informam ca suntem nevoiti sa prelungim termenul comunicat anterior pentru reluarea procesului de facturare, operarea solicitărilor de interventie asupra datelor (rectificare, actualizare, stergere, portabilitate, restrictionare in ceea ce priveste prelucrarea etc.), precum si de solutionare a cererilor inregistrate in aceasta perioada.

Accesul la date, inclusiv documente contractuale, este permis si va pot fi oferite informatii cu privire la acestea si/sau pune la dispozitia dumneavoastra.

Termenul estimat pentru reluarea activităților este 01.12.2022

Activitatea de relaționare cu publicul se va desfasura ca si pana acum, conform programului afisat pe site-ul companiei.

Dosarele depuse fizic pentru contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice vor fi in continuare recepționate si inregistrate, insa procesarea acestora se va realiza ulterior finalizarii operațiunilor mentionate.

Pentru gestionarea eficienta a cererilor inregistrate in aceasta perioada si operarea ulterioara in timp util, va rugam sa folositi adresele de comunicare destinate fiecarui tip de solicitare, indicate pe site-ul Hidroelectrica.

Va asiguram ca se depun toate eforturile necesare pentru reluarea serviciilor cat mai curand posibil si in cele mai bune conditii pentru dumneavoastra.

Va multumim pentru intelegere!

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.