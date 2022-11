BNR vrea să preia produsele financiare de la ANPC

Pentru trecerea protecţiei consumatorului de produse financiare la BNR, trebuie o lege şi trebuie înfiinţată o direcţie separată, a declarat luni guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

,,Direcția de supraveghere trebuie să protejeze consumatorul, ori direcția are alte funcții, protejează sistemul bancar și deponenții, băncile să nu piardă banii deponenților în orice caz nu îi protejează direcția de supraveghere pe consumatorii de credite. … Dacă se dorește la nivelul legislativului să fie în ograda noastră trebuie făcută o direcție separată și o lege separată. „, a explicat Mugur Isărescu.

În acest sens, Guvernatorul BNR spune că și în trecut a discutat cu Guvernele și parlamentele anterioare, însă fără rezultat. De această dată a trimis din nou o scrisoare Parlamentului prin care a cerut să se dea o lege.

,,Din 2018 din tot am fost acuzați că nu îi protejăm pe consumatori. Trebuie lege să ne dea acest drept. Am discutat cu toate Guvernele și parlamentele. Eu am spus să fie lege. Se adaugă și funcție de protecția consumatorului, cei de la protecția consumatorului spun că ei sunt specialiști pe alte domenii. Discuții sunt în continuare și la nivelul nostru.”, a declarat Isărescu.

Protecția consumatorilor de servicii financiare a mai fost în sarcina BNR înainte de 2008, însă cu ocazia adoptării OUG 174/2008 prerogativele au fost trecute la ANPC.

BNR critică și faptul că proiectul de lege ar impune obligația operatorilor economici de a deține un sediu pe teritoriul României, ceea ce ar încălca legislația europeană.