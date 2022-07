Vinde mașina mai ușor! Află cum:

Cumpărarea unei mașini noi este un proces plin de emoție și de bucurie. Pe de cealalta parte, vânzarea unui autoturism vechi poate fi uneori mai dificilă, în funcție de etapele pe care le parcurgeți.

Piața de mașini second hand poate fi imprevizibilă și, odată ce vă dați seama cât valorează mașina, veti fi mai aproape de incheierea tranzactiei. Sa nu uitam insa ca exista anumiti pasi pe care trebuie sa ii faci pentru a finaliza totul, cu succes. Am adunat azi cativa din acesti pasi, intr-un articol usor de urmarit:

1. Curățați mașina

Dupa cum bine stii, prezentarea este o parte importantă a vânzării mașinii tale. Înainte de a adauga anuntul cu mașina de vanzare, scoate orice gunoi sau obiect personale din vehicul. Dati jos orice autocolante si numerele de înmatriculare.

Verificați torpedoul, consola centrală, portbagajul și orice alte locuri de depozitare, apoi aruncați toate obiectele personale. Ridicați și covorașele pentru a vă asigura că nu au ramas obiecte rătăcite.

De asemenea, curățați întreaga mașină folosind un aspirator de mână sau vizitați o spălătorie auto pentru a folosi aspiratorul de acolo. Ștergeți o cârpă din microfibră peste toate suprafețele dure pentru a îndepărta orice praf. Spălați exteriorul mașinii și ștergeți orice zgârieturi minore. Nu trebuie să plătiți pentru un detaling complet, dar o spălătorie profesională poate fi de folos. Dacă nu ai timp să faci asta sau preferi să plătești pentru ca un profesionist să-ți curețe mașina, poți oricând să găsești pe cineva care să facă un polish sau un detailing auto găsind companii din zona ta.

2. Faceți poze

Faceți fotografii din orice unghi, inclusiv bord, motor, scaune și portbagaj. Porniți mașina și arătați că toate componentele electronice funcționează corect, cum ar fi radioul, camera de marsarier și GPS-ul încorporat. Unii cumpărători privați vor cere videoclipuri sau chiar vor dori sa faca un apel video pentru a vedea mașina virtual (mai ales daca sunt din alt oras).

Menționați orice upgrade sau personalizări pe care le-ați adăugat vehiculului pentru a crește valoarea acestuia.

4. Stabiliți prețul de vânzare al mașinii

Unele locuri de pe internet vă vor oferi o evaluare de bază dacă introduceți anul, marca și modelul mașinii, kilometrajul, locatia și starea generală a masinii. Descrieți cu precizie starea mașinii pentru a obține valoarea corectă.

O alta optiune este de a analiza mașini similare pentru a verifica dacă ați stabilit prețul corect – apoi puteți negocia pentru o sumă corectă. Luați media tuturor acestor prețuri pentru a determina cât să cereti.

Deoarece majoritatea romanilor vor încerca să negocieze, luați în considerare adăugarea unui preț suplimentar înainte de a adaiga anutul. Acest lucru vă oferă o marja suficienta de negociere cu potențialii cumpărători.

5. Promovati anuntul pe site-uri de vanzari auto Un loc bun în care să vinzi mașini second hand este siteul de anunțuri IVU.ro – te inregistrezi rapid pe site si pui toate detaliile prezentate mai sus fara batai de cap! Pentru un plus de vizibilitate, poti alege promovarea platita a anuntului, incat sa apara in topul listei.