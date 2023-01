Sloturi cu tematică de iarnă care arată și rulează excelent pe mobil

Sărbătorile de iarna s-au încheiat, însă iarna abia acum începe să-și intre în drepturi. Pentru mulți oameni, luna decembrie este cea mai așteptată din an, iar spiritul festiv este redat și sub forma de piese de teatru, filme și seriale, dar și a unor jocuri. Chiar și la jocuri de noroc au fost lansate în ultimii ani numeroase producții inspirate din Sărbătorile de iarnă, în așa fel încât cei pasionați să intre în atmosfera lor chiar și prin intermediul lor. Cele mai populare jocuri din această categorie pe care le poți juca și de pe mobil sunt descrise în rândurile următoare.

Secrets of Christmas

Acest slot a fost creat de NetEnt, companie care se remarcă prin grija la detalii pe care o are pentru fiecare joc pe care îl lansează. Secrets of Christmas îi transpune pe utilizatori într-o atmosferă călduroasă, în strânsă legătură cu cea care există în perioada Crăciunului. Coloana sonoră te duce cu gândul practic la așteptarea lui Moș Crăciun, grafica 3D este excelentă, animațiile sunt foarte bine realizate. Per total, o atmosferă magică în acest slot cu 5 role, trei linii și 20 de linii fixe de plată. Ca simboluri regăsim Cărțile de Joc între 10 și As, formate din crengi de brad. De asemenea, mai avem și Șosetă de cadou albastră, Prăjiturele, Lapte, O casă de turtă dulce, o Lumânare și un Clopoțel. Portretul lui Moș Crăciun este jokerul, iar Scatterr-ul e reprezentat de o Plasă plină cu jucării.

Christmas Carol Megaways

Dezvoltat de cei de la Pragmatic Play, Christmas Carol Megaways este unul dintre cele mai apreciate jocuri de casino online dedicat anotimpului rece. A apărut în noiembrie 2020 și este dispus pe 8 linii cu 6 coloane, iar modalitățile de câștig sunt multiple: nu mai puțin de 200.704. Câștigul maxim poate ajunge până la 20 de mii de ori miza, jocul are rotiri suplimentare cu multiplicatori nelimitați, funcția Tumble și posibilitatea de a cumpăra rotirile. Jocul este bazat pe nuvela „A Christmas Carol” de la Charles Dickens, care a apărut în 1843. Se remarcă prin grafica de înaltă calitate și efectele audio de Crăciun. Simbolurile sunt și ele inspirate din tematica Crăciunului. Dincolo de cărțile de joc, îi regăsim pe Bob Cratchit, Tinny Tim și 3 Fantome din trecut, prezent și viitor. În plus, simbolul Wild este Ebenezer Scrooge, personajul principal al romanului.

Sweet Bonanza Xmas

Varianta cu tematică de iarnă a unuia dintre cele mai apreciate sloturi din ultimii ani, Sweet Bonanza. A intrat rapid în topul celor mai bune sloturi de iarnă și este destul de similar cu versiunea originală a jocului. Singura diferență constă în faptul că decorul este unul de iarnă, iar simbolurile au ornamente de zăpadă. Așadar, Sweet Bonanza Xmas este un slot cu 6 role cu 5 rânduri, în timp ce sistemul de recompense este Pay Anywhere. Beneficiază și de funcția Tumble, care le poate aduce utilizatorilor câștiguri în cascadă. Printre simboluri regăsim Fructe și Bomboane, în timp ce acadeaua Lollipop reprezintă Scatterul. Este un joc care oferă rotiri suplimentare.

Aloha Christmas

Celor de la NetEnt le plac jocurile de iarnă, iar acest slot este o dovadă în plus. A fost lansat în 2020 și este versiunea de iarnă a mult mai celebrului Aloha! Cluster Pays! Jocul te duce imediat cu mintea la o vacanță exotică în perioada Sărbătorilor de iarnă. Iar destinația aleasă de acest joc este tocmai Hawaii, unul dintre cele mai idilice locuri de pământ. Simbolurile sunt inspirate din viața din Hawaii, iar pe listă se află Măști Tiki roșii, verzi și albastre, Ananas, Scolici, Nuci de Cocos și Flori. Iar pentru că tematica de Sărbătoare trebuie respectată, pe fundal apar decorațiuni de Craciuni și cadouri, la un beach bar, în timp ce măștile au căciulițe festive.

Christmas Megaways

Jocul se remarcă prin prisma numeroaselor direcții de plată pe care le oferă utilizatorilor. Sunt nu mai puțin de 117.649 dispuse pe 6 role. În plus, cadourile din joc sunt oferite prin intermediul Wild-urilor, Wild-urilor cu multiplicatori, rotiri suplimentare cu role blocate, multiplicator progresiv și câștiguri în cascadă. Așadar, este un joc cu multiple posibilități și funcții speciale, motiv pentru care este atât de apreciat de utilizatori. Iar aceștia au și posibilitatea să cumpere bonusul pentru sume cuprinse între 30X și 130X. Christmas Megaways este un joc cu tematică de iarnă care se bucură de multe recenzii pozitive.