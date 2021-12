Autonom a listat obligațiuni de 48 de milioane de euro cu obiective sustenabile la BVB

Grupul Autonom, specializat în închirierile auto și serviciile conexe, a listat astăzi la Bursa de Valori București primele obligațiuni corporative corelate cu obiective de sustenabilitate (Sustainability-Linked Bonds). Obligațiunile, în valoare totală de 48 de milioane de euro, se tranzacționează pe Piața Reglementată sub simbolul bursier AUT26E. Emisiunea de obligațiuni de astăzi a Autonom este cea mai mare a unei companii antreprenoriale românești pe piața de capital locală.

„Autonom marchează astăzi o premieră atât pentru un emitent, cât și pentru Bursă per ansamblu, prin listarea acestei emisiuni de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. Faptul că este prima de acest fel, precum și cea mai mare emisiune a unei companii antreprenoriale, demonstrează pe de o parte capacitatea investitorilor de a susține planurile companiilor și, mai mult, orientarea acestora către componenta de sustenabilitate a oricărui business”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Emisiunea face parte dintr-un program de ofertă prin care Autonom Services poate emite în mod repetat, în următorii 5 ani, obligațiuni cu o valoare nominală totală de până la 250 milioane de euro.

Autonom se află la a doua emisiune de obligațiuni listată la Bursă

Cofondatorul Autonom, Marius Ștefan a precizat: „Această emisiune de obligațiuni face parte din strategia de sustenabilitate dezvoltată pentru următorii ani de către Autonom, unde componenta de mediu reprezintă cea mai importantă direcție pentru acțiunile și deciziile companiei. Ne dorim să reducem emisiile medii de carbon ale flotei operaționale cu 25% până în 2025 și cu 51% până în 2030. Vrem să oferim soluții de mobilitate moderne și le mulțumim investitorilor că au ales să ne sprijine în acest proiect pe termen lung”.

Totodată, Dan Ștefan, cofondator Autonom susține că afacerile din întreaga lume au o nevoie urgentă de optimizare a procedurilor de lucru.

„Obligațiunile corporative care debutează astăzi reprezintă încă un pas pe care îl efectuăm în direcția îmbunătățirii modului în care utilizăm resursele naturale în cadrul companiei noastre. Ne propunem să eficientizăm mobilitatea prin tranziția către flote verzi și dezvoltarea durabilă a Autonom. Mulțumim investitorilor pentru alăturarea lor în acest proces de transformare a Autonom într-un promotor al sustenabilității în România și partenerilor care au făcut posibilă realizarea acestui proiect ambițios”, a Dan Ștefan.

În noiembrie 2021, compania a închis cu succes plasamentul privat pentru prima tranşă a programului de ofertă prin atragerea sumei de peste 48 de milioane de euro, de la investitori instituţionali, precum instituţii financiare internaţionale, fonduri deschise de investiţii, bănci, societăţi de asigurări, potrivit unui comunicat de presă.

BERD, partener cheie al proiectului

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este un partener cheie al acestui proiect, fiind unul dintre principalii investitorii prin subscrierea a 10 milioane de euro.

„Obligaţiunile Autonom, primele corelate cu obiective de sustenabilitate, reprezintă o piatră de hotar pentru România, fiind primul instrument de acest tip emis la nivel local. Prin lansarea acestui program care stă la baza strategiei ambiţioase de sustenabilitate a Autonom, compania îşi semnează angajamentul pentru a reduce semnificativ amprenta de carbon, în concordanţă cu obiectivele de decarbonizare ale ţărilor din Uniunea Europeană. Sperăm să vedem noi astfel de obligaţiuni listate cu succes în România, în baza experienţei pozitive recente a Autonom. Suntem încrezători că emitenţii care aleg această cale vor beneficia de creşterea apetitului investitorilor pentru activele ESG, beneficiind în acelaşi timp de gradul de inovaţie şi flexibilitate oferit de obligaţiunile corelate cu obiective de sustenabilitate”, spune Mark Davis, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Conform comunicatului, Autonom a vândut un număr de 4.803 obligaţiuni nominative, neconvertibile şi negarantate, cu o valoare nominală de 10.000 de euro şi cu scadenţa la 23 noiembrie 2026. Rata dobânzii este fixă, de 4,11% p.a., ajustabilă potrivit mecanismului de step up cu 0,30 puncte procentuale pe an în cazul neîndeplinirii obiectivelor de performanţă în sustenabilitate detaliate în PROSPECT. Plasamentul privat şi listarea obligaţiunilor au fost realizate cu sprijinul BRD Groupe Societe Generale în calitate de Coordonator Unic al Programului, Aranjor şi Agent de structurare al emisiunii de obligaţiuni şi al BT Capital Partners în calitate de Manager/Grup de distribuţie. Casa de avocatură RTPR a fost consultantul legal al tranzacţiei, iar EY România auditorul financiar al emitentului.

„Proiectul de pionierat al Autonom a reprezentat o provocare pentru echipa BRD, fiind primul program de emisiuni de obligaţiuni corporative aprobat de ASF şi prima emisiune de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate lansată de o companie românească. Am găsit în Autonom o echipă remarcabilă, flexibilă şi dinamică, care a reuşit şi de această dată să atragă atenţia principalilor investitori de pe piaţa locală de capital, atrăgând cea mai mare finanţare prin obligaţiuni, realizată de o companie privată antreprenorială, respectiv 48 milioane euro. Suntem încrezători că acesta este doar un prim pas, iar Autonom îşi va continua planurile de expansiune în mod transparent, sustenabil şi profitabil”, a declarat Irina Neacşu, Directorul Executiv al Direcţiei Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.

Succesul ofertei, semnificativ pentru piața autohtonă

„Suntem mândri că am colaborat pentru a doua oară consecutiv cu Autonom, care a oferit din nou o premieră pentru piaţa de capital din România – primele obligaţiuni ce au la bază conceptul de sustenabilitate, emise de o companie antreprenorială. Succesul acestei oferte, semnificativă pentru piaţa autohtonă, plasată într-un context local şi global provocator, reprezintă confirmarea viziunii inovatoare pe care Autonom o are pentru segmentul de mobilitate locală”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

„Nevoia de încredere şi siguranţă în raportarea financiară pe pieţele noastre de capital nu a fost niciodată mai mare, iar auditorii joacă un rol important în acest sens. EY România, în calitate de auditor al situaţiilor financiare ale Societăţii, a asistat şi colaborat îndeaproape cu echipa de management a Autonom, pentru a pregăti această nouă etapă în dezvoltarea companiei – emiterea unor noi obligaţiuni pe piaţa de capital într-un mediu foarte provocator, dominat de pandemie. Societăţile pregătite pentru succes sunt cele care îşi planifică strategia în avans pentru perioada care va urma contextului prezent”, a declarat Mihaela Sandu, Partener EY România şi Moldova

Autonom se află la a doua listare la BVB

Autonom Services a listat în decembrie 2019 prima sa emisiune de obligaţiuni corporative în valoare totală de 20 de milioane de euro. Obligaţiunile se tranzacţionează pe Piaţa Principală a Bursei sub simbolul bursier AUT24E.

„Listarea emisiunii de obligaţiuni Autonom are loc la un an distanţă de la lansarea de către Bursa de Valori Bucureşti şi Sustainalytics a primului proiect ESG pe piaţa de capital locală. Ne bucurăm că eforturile noastre în acest sens dau roade şi avem în prezent listate la Bursă obligaţiuni verzi, iar acum şi prima emisiune de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. Vom susţine pe viitor, aşa cum am făcut şi până acum, demersurile emitenţilor de a integra criteriile ESG în fluxurile lor de business, în beneficiul investitorilor, al consumatorilor finali şi al mediului înconjurător”, a declarat Adrian Tănase, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

Înfiinţată în 2006 în Piatra Neamţ de antreprenorii Marius şi Dan Ştefan, Autonom este un furnizor integrat de soluţii de mobilitate şi finanţare. Autonom operează o reţea unică de 46 de agenţii cu sediul în peste 30 de oraşe din România, Ungaria şi Serbia. Grupul oferă un portofoliu diversificat de servicii atât pentru clienţi corporate, cât şi pentru clienţi persoane fizice, incluzând închirieri de autoturisme pe termen scurt şi mediu, leasing operaţional, servicii de transferuri cu şofer, închiriere temporară de flote auto, gestionarea flotei, asistenţă rutieră, spălătorie auto, precum şi închiriere de echipamente. În toate diviziile, Autonom are peste 500 de angajaţi şi operează o flotă de peste 9.000 de maşini.