Lotul 3 dintre Pietroasele și Buzău, o secțiune de 14 kilometri din Autostrada A7, urmează să fie deschis traficului la sfârșitul acestei luni, potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu. Odată cu deschiderea acestui segment, drumul dintre București și Focșani va putea fi parcurs integral în regim de autostradă, pe aproximativ 211 kilometri, scrie profit.ro.

În zona Spătaru a fost deja dat în folosință pasajul rutier de pe DN2, care asigură legătura cu A7 și fluidizează circulația pe E85, eliminând blocajele frecvente dintre Hanul lui Țintă și Spătaru. Structura a permis și continuarea lucrărilor la corpul autostrăzii, în paralel cu traficul deviat.

Lucrările pe lotul Pietroasele–Buzău avansează într-un ritm ridicat, constructorii turci fiind mobilizați cu peste 300 de muncitori și 240 de utilaje, ceea ce a dus progresul fizic la peste 85%. Autoritățile estimează că și acest tronson va fi dat în trafic până la finalul lunii noiembrie, completând astfel continuitatea Ploiești–Buzău.

Între timp, pe șantierul Focșani–Domnești Târg (lotul 1), mobilizarea rămâne una dintre cele mai puternice: 1.600 de muncitori, 500 de utilaje și un progres de 95%. Se lucrează la noduri rutiere, poduri, hidroizolații, mixturi asfaltice și branșamente, cu obiectivul de a finaliza tronsonul până la final de an, dacă vremea permite.

Deschideri recente, precum cei 28 km dintre Mizil și Pietroasele, duc totalul circulabil din Autostrada Moldovei la peste 130 km, iar autoritățile estimează că până anul viitor se va putea circula pe autostradă de la București până la Pașcani, pe aproape 400 km. Finanțarea majorității lucrărilor provine din PNRR, care susține atât execuția loturilor, cât și accelerarea termenelor de livrare.

