Anca Dragu anunță lansarea de către USR a unei platforme online de monitorizare a PNRR

Fostul președinte al Senatului, Anca Dragu, a făcut marți un anunț legat de modul de monitorizare al fondurilor PNRR și al proiectelor finanțate din acestea.

„ Cele 29.2 miliarde de euro din #PNRR au nevoie de utilizare transparentă și monitorizarea îndeplinirii criteriilor.

Colegii mei Dragoș Pîslaru și Cristian Ghinea au lansat astăzi plaforma monitorpnrr.eu, unde puteți vedea toate obiectivele asumate, grafice actualizate în timp real despre sumele alocate în PNRR, o secțiune de contracarare a știrilor false, textul oficial al PNRR și stadiul de implementare a obiectivelor.”, conform unei postări a Ancăi Dragu de pe o rețea socială.

Anca Dragu dorește acest mecanism de monitorizare al PNRR argumentând că fondurile nu sunt ale celor aflați la putere, ci ale țării

„ PNRR este și trebuie să fie asumat ca un proiect de țară. Este cea mai mare sumă care poate fi absorbită de România într-un timp scurt pentru investiții și reforme.

PNRR nu este asul politic al celor ce sunt la putere, ci este planul de investiții al unei țări întregi care trebuie respectat cu responsabilitate totală”, mai adaugă aceasta.

România și-a îndeplinit toate obligațiile din PNRR pe anul 2021, susținea ministrul Dan Vîlceanu. El a făcut acest anunț după ultima ședință de Guvern a anului 2021.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a declarat, joi, 301.12.2021, că s-au terminat discuțiile privind eventualele renegocieri ale PNRR.

„Astăzi este încă un moment în care Guvernul României dovedeşte că tratează cu maximă seriozitate şi asumat rolul activ şi important pe care îl avem în operaţionalizarea şi implementarea acţiunilor din PNRR. Cred că am depăşit momentele în care discutam despre renegocieri sau alte discuţii legate de PNRR şi dovedim astăzi, cred eu am dovedit şi până acum, dar şi astăzi cu atât mai mult că suntem concentraţi pe implementarea acestui program, care înseamnă reforme aşteptate de românii de 30 de ani şi investiţii foarte importante pentru fiecare dintre noi. Ceea ce este important este faptul că pentru jaloanele pe care le aveam de atins pentru decembrie 2021 am reuşit să atingem aceste jaloane. Toate jaloanele care au depins de Guvernul României”, a precizat ministrul Vîlceanu după ședința de Guvern.