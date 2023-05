Institutul Cultural Român marchează Ziua Europei împreună cu ambasadele României

Institutul Cultural Român, în colaborare cu ambasadele României, anunță o serie de evenimente prin care marchează Ziua Europei.

Evenimentele anunțate se desfășoară atât în afara României cât și în țară. Seria de evenimente și manifestări cuprinde proiecții de film, concerte, conferințe, expoziții, jocuri și concursuri de cunoștințe generale, ateliere de pictură pe față pentru copii, spectacole de dans și dezbateri. De asemenea, ICR dă astăzi startul celei de-a 27-a ediții a Festivalului Filmului European la Timișoara. Acest mare oraș al României este Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.

Festivalul Filmului European (9-23 mai) se desfășoară la Cinema Victoria din Timișoara în perioada 9-12 mai și va continua la Oravița (Casa de Cultură „George Motoia Craiu”), între 12-14 mai, la Curtea de Argeș (Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu”), între 18-20 mai, la Botoșani (Cinema Unirea), între 18-21 mai și la Gura Humorului (Casa de Cultură), între 19-21 mai. În București, Festivalul se desfășoară între 15 – 23 mai, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, Cinemateca Union și Cinema Elvire Popesco.

ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, organizează pe 9 mai 2023, concertul de gală „From Europe to Romania and Back: a European Musical Odyssey in 60 minutes”, susținut de violoncelistul român Adrian Mantu și de chitaristul italian Marco Ramelli la centrul cultural La Ferme Rose din Bruxelles.

ICR Paris organizează, pe 9 mai 2023, vernisajul expoziției „Remember Europeˮ a artistei plastice Patricia Moroșan, la Galeria MACADAM. Expoziția, curatoriată de Laura Serani, prezintă 60 de lucrări, portrete din periplurile europene și viziunea artistei despre Europa ca joc personal al memoriei. Publicul va putea vizita expoziția până joi, 22 iunie 2023.

ICR Stockholm, în parteneriat cu EUNIC Stockholm și cu Ambasada României în Regatul Suediei, participă, pe 9 mai 2023, la standul organizat de Ziua Europei la Casa de cultură și teatru/ Kulturhuset Stadsteatern din capitala suedeză. Seria de evenimente dedicată sărbătoririi Zilei Europei este organizată de reprezentanța Comisiei Europene în Suedia, iar proiectul la care ICR Stockholm a fost invitat să participe se numește „Infotorgetˮ/„Info Squareˮ. ICR Stockholm este prezent la Kulturhuset Stadsteatern pentru a promova România și agenda culturală a orașului Timișoara, în acest an Capitală Europeană a Culturii, prin intermediul pliantelor informative și al materialelor video ce vor însoți prezentările echipei României.

ICR Viena, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria, sărbătorește Ziua Europei printr-o seară muzicală susținută de soprana Simina Ivan, acompaniată la pian de Adela Liculescu. Concertul are loc marți, 9 mai 2023, la sediul ICR Viena. De asemenea, Asociația VIENNA goes EUROPE a organizat, sub egida Parlamentului European, și anul acesta, un târg european în aer liber, sâmbătă, 6 mai 2023, pe cunoscuta arie pietonală Mariahilferstraße. ICR Viena s-a alăturat membrilor clusterului EUNIC Austria prezenți la eveniment și a prezentat un moment muzical susținut de Corul de tineri creștini români din Viena, succedat de un moment coregrafic susținut de corpul de dansatori ai Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”. Tot în cadrul târgului, a fost amenajat un stand propriu al României, unde a fost promovată oferta turistică a țării noastre și au fost expuse materiale promoționale privind Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023 și alte zone ale țării.

ICR Chişinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, prezintă producții cinematografice românești recente în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană în Republica Moldova, care va avea loc în perioada 11-31 mai 2023. Anul acesta, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al României, vor fi prezentate trei producții românești: „Maroccoˮ/„Mikadoˮ (2021, regia Emanuel Pârvu), „Acasăˮ (2020, regia Radu Ciorniciuc) și „Servitoriiˮ/„Servantsˮ (2020, regie Ivan Ostrochovsky), coproducție Slovacia – România – Cehia – Irlanda. Pe lângă proiecții de film, vor mai fi organizate concerte, conferințe și dezbateri pe teme ce promovează cultura și valorile europene. Totodată, ICR Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, va organiza sâmbătă, 13 mai 2023, în cadrul Orășelului European, ediția 2023, la standul României, un atelier de pictură pe față pentru copii, susținut de Tatiana Marinescu, profesor de pictură în cadrul Centrului Republican pentru Copii şi Tineret din Chișinău.

Institutul Cultural Român la Madrid participă în proiectul clusterului EUNIC Madrid de promovare a cinematografiei europene. Cu susținerea financiară a Reprezentanței Comisiei Europene în Spania, EUNIC Madrid dispune de un canal dedicat pe platforma online FILMIN, cea mai importantă platformă pentru vizionarea filmelor cu subtitrare în limba spaniolă. Canalul se numește CinEUropa, este disponibil cu acces gratuit timp de o lună, în perioada 1 mai – 1 iunie 2023, și pune la dispoziția publicului câte două filme pentru fiecare dintre cele 14 țări participante (prin intermediul institutelor culturale sau ambasadelor Germaniei, Franței, Cehiei, Marii Britanii, Ciprului, Sloveniei, Estoniei, Finlandei, Spaniei, Italiei, Luxemburgului, Poloniei, Portugaliei și României). ICR Madrid prezintă filmele „Malmkrogˮ (r.Cristi Puiu, 2021) și „Miracolˮ (r. Bogdan George Apetrei, 2021).

Lungmetrajul „Maroccoˮ/„Mikadoˮ (2021), regizat de Emanuel Pârvu, va fi prezentat, cu sprijinul Institutului Cultural Român și al Ambasadei României în Bosnia și Herțegovina, la „Zilele Filmului Europeanˮ la Sarajevo, în perioada 10-19 mai 2023. Filmul îi are în rolurile principale pe Șerban Pavlu, Ana Indricău și Tudor Cucu-Dumitrescu, într-o poveste despre neîncredere și gesturile cu intenții bune care duc la consecințe nefaste, și va fi proiectat duminică, 14 mai, la sala de cinema Kino Meeting Point din Sarajevo.

Cu ocazia Zilei Europei, ICR Istanbul, în parteneriat cu Consulatul General al României la Istanbul, a organizat vineri, 5 mai 2023, recitalul de pian „Enescu și cultura francezăˮ, susținut de pianistul român Nicolae Dumitru, în aula prestigioasei Universități Bahçeşehir. Muzicianul român a mai susținut, în cursul zilei de vineri, și un masterclass pentru studenții conservatorului universității turce.

ICR Budapesta aparticipat duminică, 7 mai 2023, la Festivalul Ziua Europei și Ziua Familiei, din Piața Szabadság, unde a expus materiale și broșuri de promovare a proiectelor reprezentanței, precum și a cursurilor de limba română, organizate după o pauză de 8 ani, la sediul reprezentanței. De asemenea, au fost expusediferite materiale de promovare a gastronomiei și turismului din România, precum și a Programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Pentru a celebra Ziua Europei, dar și pentru a sublinia ideea de unitate și solidaritate prin artă, în contextul conflictului din Ucraina, Delegația Uniunii Europene în Israel, în colaborare cu țările membre, organizează marți, 9 mai 2023, în aer liber, un concert susținut de formația israeliană „OverToneˮ, care va interpreta cover-uri după melodiile care au reprezentat țările membre în cadrul concursului Eurovision de-a lungul timpului. Programul va include și standuri cu diverse jocuri și concursuri de cunoștințe generale, axate pe teme ce țin de Uniunea Europeană, cât și de Ucraina. Evenimentul are loc în Amfiteatrul Wohl din parcul HaYarkon din Tel Aviv și este organizat cu sprijinul Delegației UE și al reprezentanțelor diplomatice ale următoarelor state membre: Polonia, Suedia, Franța, România, Grecia, Germania, Belgia, Italia, Cehia, Spania.

