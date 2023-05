VIDEO: Seriale TV, afectate de greva scenariștilor. Care sunt acestea

Filmările pentru un nou sezon al serialului „The Handmaid’s Tale” și pentru un viitor prequel al serialului „Game of Thrones” au fost întrerupte. Greva de aproape o săptămână a mii de scenariști de film și televiziune a cuprins luni Hollywood-ul.

Mii de scenariști de film și televiziune intră în grevă la începutul lunii mai. Ei își doresc salarii mai mari. De asemenea, producțiile unor emisiuni TV populare au fost oprite.

„The Handmaid’s Tale„

Scenariștii din „The Handmaid’s Tale”, premiat cu Emmy, au refuzat să mai lucreze.

„A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight„

Un viitor prequel din „Game of Thrones” a fost oprit, potrivit autorului George R.R. Martin.

„Stranger Things”

Ultimul sezon de la Netflix „Stranger Things” a fost, de asemenea, întrerupt din cauza grevei

Mai multe talk-show-uri de noapte au și ele imediat oprite.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!