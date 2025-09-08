VIDEO. Medic judecat pentru otrăvirea a 12 pacienți

Acuzat de otrăvirea a până la 30 de pacienți, dintre care 12 au decedat, fostul anestezist Frédéric Péchier este acum judecat la Besançon, scrie AFP.

Acuze aduse la adresa lui Frédéric Péchier

Fostul anestezist Frédéric Péchier, acuzat că ar fi otrăvit până la 30 de pacienți, dintre care 12 și-au pierdut viața, a început procesul la tribunalul din Besançon. Cazul a șocat comunitatea medicală și publicul francez, întrucât acuzațiile vizează acte deliberate de punere în pericol a vieților pacienților aflați sub îngrijirea sa.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Putin afirmă că orice acord privind Ucraina nu trebuie să pună în pericol securitatea Rusiei

Péchier, care și-a desfășurat activitatea în cadrul unui spital regional, este suspectat că a administrat substanțe toxice pacienților săi, provocând decesele și stările critice ale acestora. Procurorii prezintă dovezi care sugerează un tipar de comportament criminal și intenționat, iar ancheta a durat mai mulți ani înainte ca dosarul să ajungă în instanță.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.