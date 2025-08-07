Anunțuri
VIDEO. Putin spune că nu sunt îndeplinite condițiile pentru o întâlnire cu Zelenski

Alexandru Stancu
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că „nu sunt îndeplinite condițiile” pentru o eventuală întâlnire cu Volodimir Zelenski, la doar câteva ore după ce liderul ucrainean a reiterat apelul pentru un dialog direct, scrie AFP.

În general, nu am nimic împotrivă, este posibil, dar trebuie create anumite condiții pentru aceasta. Din păcate, însă, suntem încă departe de a crea astfel de condiții, a spus Putin jurnaliștilor la Kremlin.

Liderul de la Moscova afirmase deja în luna iunie că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, însă doar în cadrul unei „faze finale” a negocierilor privind încheierea conflictului care durează de peste trei ani.

