VIDEO. Momentul în care Maria Corina Machado a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, care a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, a declarat că are încredere că opoziția va reuși să asigure o tranziție pașnică spre democrație în țara sa, notează AFP.

Încă nu am ajuns acolo. Muncim foarte mult pentru a realiza acest lucru, dar sunt sigură că vom reuși, i-a spus ea lui Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel și secretar al Comitetului Nobel, atunci când acesta a sunat-o pentru a o informa că este laureata premiului Nobel pentru Pace 2025.

Într-un video publicat pe platforma X de către Fundația Nobel, Harpviken poate fi văzut încercând să-și stăpânească lacrimile, vocea fiindu-i vizibil emoționată în timp ce îi dădea vestea – trezind-o în mijlocul nopții.

Aceasta este, fără îndoială, cea mai mare recunoaștere pentru poporul nostru, care o merită cu adevărat. Eu sunt doar o persoană. Cu siguranță nu merit eu acest premiu, a spus Machado.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost reales în 2024, într-un scrutin despre care numeroase țări au afirmat că a fost fraudat, iar Machado a fost interzisă să candideze, în ciuda popularității sale uriașe în sondaje.

Comitetul Nobel a onorat-o „pentru munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.”

