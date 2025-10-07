VIDEO. Qatar afirmă că Israelul ar fi trebuit să înceteze deja focul conform planului pentru Gaza propus de Trump

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a declarat marți că Israelul ar fi trebuit să înceteze deja operațiunile din Gaza, în conformitate cu planul de pace al președintelui american Donald Trump, scrie AFP.

În ceea ce privește încetarea focului, această întrebare ar trebui adresată mai întâi guvernului de ocupație israelian. Ar fi trebuit să înceteze efectiv focul, dacă declarațiile făcute de prim-ministrul de acolo privind respectarea planului Trump sunt adevărate, a declarat Majed al-Ansari pentru jurnaliștii din Doha.

Hamas și Israel poartă săptămâna aceasta discuții indirecte în Egipt despre propunerea în 20 de puncte a lui Trump, menită să încheie conflictul din Gaza și să stabilească un plan pentru guvernarea postbelică a regiunii.

După ce Hamas a fost de acord vineri să discute eliberarea ostaticilor în baza planului lui Trump, președintele american a făcut apel la Israel să înceteze focul în Gaza, postând pe platforma sa Truth Social: „Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, pentru a putea elibera ostaticii în siguranță și rapid!”

Al-Ansari a adoptat o poziție precaută în legătură cu negocierile de pace din Egipt. „Nu am nicio îndoială că această rundă de negocieri reprezintă un proces în care toate părțile sunt profund angajate să ajungă la un consens, dar există multe detalii de luat în considerare”, a spus el.

Acesta a precizat că prevederile planului „necesită o interpretare practică la fața locului, ceea ce, desigur, implică comunicarea cu toate părțile”.

De asemenea, a subliniat că este încă „prea devreme” pentru a discuta viitorul biroului politic al Hamas din Doha, după ce Israelul a lovit conducerea grupului în capitala Qatarului luna trecută.

Biroul Hamas, pe care Qatar îl găzduiește cu acordul SUA, a ajutat Doha să medieze în conflict, adăugând: „Atâta timp cât există nevoie de un canal (de comunicare cu Hamas), există nevoie de acesta”.

