VIDEO. Putin afirmă că orice acord privind Ucraina nu trebuie să pună în pericol securitatea Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că orice acord pentru rezolvarea conflictului din Ucraina nu trebuie să afecteze securitatea Moscovei, scrie AFP.
CITEȘTE ȘI – VIDEO. Atac la o școală din Minneapolis! Copiii părăsesc locul incidentului împreună cu părinții lor
Desigur, este decizia Ucrainei cum își asigură securitatea. Dar această securitate… nu poate fi garantată în detrimentul securității altor țări, în special în detrimentul Federației Ruse, a spus Putin în China, într-o întâlnire cu premierul slovac Robert Fico.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.