VIDEO. Kremlinul transmite că încă nu s-a găsit un compromis privind teritorii după discuțiile dintre Ucraina și SUA

VIDEO. Kremlinul transmite că încă nu s-a găsit un compromis privind teritorii după discuțiile dintre Ucraina și SUA

Video
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu

Principalul consilier al Kremlinului, Yuri Ushakov, a declarat că „încă nu s-a găsit un compromis” în privința problemei cheie a teritoriilor din Ucraina, după discuții de mai multe ore cu emisarul american Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, notează AFP.

Ushakov a subliniat că negocierile au fost „detaliate și intense”, dar au rămas diferențe semnificative între pozițiile părților implicate. Oficialul rus a mai menționat că discuțiile vor continua, dar că atingerea unui acord asupra controlului teritorial rămâne deocamdată incertă.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

