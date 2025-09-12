VIDEO. Între teamă și speranță. Nepalezii reacționează după teroarea protestelor sângeroase

Nepalul se află într-o stare de șoc după ce protestele anti-corupție au degenerat în violențe sângeroase care au lăsat cel puțin 51 de morți și mii de deținuți eliberați în masă. Locuitorii împărtășesc acum teamă, indignare și speranță, în timp ce armata încearcă să restabilească ordinea în capitala Kathmandu și în alte zone afectate, scrie AFP.

Nepalezii reacționează după teroarea protestelor sângeroase

Dhruba Shrestha, fost funcționar public în vârstă de 76 de ani, spune că nici experiențele sale din timpul războiului civil și al tulburărilor politice nu se compară cu haosul din această săptămână.

Am văzut violențe încă din perioada studenției, dar niciodată un asemenea haos, a declarat el pentru AFP.

Săptămâna trecută, forțele de ordine au deschis focul asupra tinerilor protestatari anti-corupție, declanșând o revoltă națională. Demonstranții au incendiat clădiri guvernamentale, parlamentul și chiar un hotel Hilton recent inaugurat, înainte ca armata să recupereze controlul străzilor a doua zi.

Străzile capitalei au rămas vineri liniștite, pline de vehicule arse și puncte de control militar în jurul clădirilor guvernamentale devastate. În paralel, autoritățile încearcă să recupereze cei aproximativ 12.500 de deținuți care au evadat în timpul revoltelor.

Șeful armatei și președintele Nepalului caută un lider interimar care să umple golul politic rămas, însă tensiunile dintre facțiuni rivale persistă. Sushila Karki, prima femeie judecător-șef din Nepal, este considerată principalul candidat.

Pentru cetățeni, supraviețuirea zilnică este prioritatea.

Situația este evident înfricoșătoare și îngrijorătoare, spune Shrestha în timp ce își face provizii de mâncare. Munca informală afectează 82% din forța de muncă, potrivit Băncii Mondiale, amplificând efectele protestelor și criza economică.

Alți locuitori au ieșit să vadă distrugerile, printre ei și Achyut Thapaliya, în vârstă de 73 de ani, care a plâns vizitând complexul guvernamental Singha Durbar și parlamentul incendiate.

Am revenit cu lacrimi în ochi. Era mândria noastră, a spus el.

Thapaliya susține cererile protestatarilor împotriva corupției, dar condamnă violențele: Aceasta este țara lui Buddha. Suntem un popor iubitor de pace și așa trebuie să rămână.

