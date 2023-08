VIDEO: Insula spaniolă Mallorca, lovită de o furtună puternică

Ploi abundente și vânturi puternice au măturat duminică (27 august) părți din Insulele Baleare, inclusiv Mallorca, și Catalonia, în nord-estul Spaniei.

Vânturile puternice au doborât copaci, au aruncat mese și scaune în aer și resturi care s-au prăbușit în clădirile din apropiere.

“A început cu vântul. Am văzut scaune zburând. Am ieșit să verific scaunele și m-am întors și am văzut copacul căzând. Este o motocicletă sub el și a căzut deasupra mașinii mele și a unei alte mașini care circula în apropierea lui”, a declarat un locuitor din zonă.

Separat, un număr mic de persoane au fost rănite duminică. Nava P&O Cruises Britannia, ancorată în insula spaniolă Mallorca, a fost lovită de furtună, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

