VIDEO. Haos pe șosele! Capitala Vietnamului sub ape după taifunul Kajiki

Numărul victimelor taifunului Kajiki a crescut la trei în Vietnam, marți, pe măsură ce echipele de salvare se luptau cu copaci doborâți și linii de electricitate căzute, iar inundațiile extinse au adus haos pe străzile capitalei Hanoi, scrie AFP.

Taifunul a lovit centrul Vietnamului luni, cu rafale de vânt de până la 130 km/h, smulgând acoperișuri de pe mii de locuințe și lăsând fără curent electric peste 1,6 milioane de persoane.

Autoritățile au raportat marți că trei persoane și-au pierdut viața și 13 au fost rănite, avertizând asupra riscului de inundații fulger și alunecări de teren în opt provincii, pe măsură ce ploile torențiale continuă să provoace pagube.

În orașul Vinh, jurnaliștii AFP au surprins soldați și echipe de salvare folosind utilaje pentru a degaja zeci de copaci și panouri de acoperiș care blocaseră drumurile.

Un acoperiș uriaș de oțel a fost smuls de pe etajul opt al unei clădiri și a aterizat chiar în mijlocul străzii. Am avut noroc că nimeni nu a fost rănit. Acest taifun a fost absolut terifiant, a declarat Tran Van Hung, 65 de ani.

Vietnamul este afectat de taifunuri sezoniere de mult timp, însă schimbările climatice cauzate de om duc la fenomene meteorologice mai intense și imprevizibile, crescând riscul de inundații și furtuni distructive, în special în regiunile tropicale.

Vântul de aseară a fost atât de puternic. Zgomotul copacilor răsuciți și al panourilor de oțel zburătoare era peste tot”, a spus Nguyen Thi Hoa, 60 de ani, din Vinh. „Suntem obișnuiți cu ploi abundente și inundații, dar cred că nu am mai experimentat niciodată un vânt atât de puternic și rafalele sale.”

Inundațiile au izolat 27 de sate din zonele muntoase, iar peste 44.000 de persoane au fost evacuate pe măsură ce furtuna se apropia.

În Hanoi, ploile abundente au inundat numeroase străzi, provocând haos în trafic marți dimineață.

A fost imposibil să mă deplasez azi dimineață. Chiar și curtea din fața casei este inundată, a declarat Nguyen Thuy Lan, 44 de ani.

Taifunul, după ce a slăbit la nivel de depresie tropicală, s-a deplasat spre vest, peste nordul Laosului, aducând ploi intense. Calea ferată de mare viteză Laos-China a oprit toate serviciile luni și marți, iar unele drumuri au fost blocate, fără rapoarte imediate despre victime.

În Luang Prabang, vechea capitală laotiană și sit UNESCO, locuitorii au raportat ploi abundente, dar fără inundații până în prezent.

Râul este acum ridicat, dar suntem în siguranță. Cred că va fi la fel ca în fiecare an, a spus Bounchan Chantaphone, 38 de ani.

În primele șapte luni ale anului 2025, peste 100 de persoane au murit sau au fost date dispărute în Vietnam din cauza dezastrelor naturale, conform Ministerului Agriculturii. În septembrie 2024, taifunul Yagi a lovit Vietnamul de nord, Laos, Thailanda și Myanmar, provocând inundații și alunecări de teren soldate cu peste 700 de morți și pierderi economice de miliarde de dolari.

