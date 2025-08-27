VIDEO. Fumul se ridică după loviturile aeriene asupra orașului Gaza

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat miercuri că evacuarea orașului Gaza este „inevitabilă”, pe măsură ce armata se pregătește să cucerească cel mai mare oraș al teritoriului palestinian, scrie AFP.
„Evacuarea orașului Gaza este inevitabilă și, prin urmare, fiecare familie care se va reloca în sud va primi cel mai generos ajutor umanitar, la care se lucrează în prezent”, a scris pe platforma X purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru lumea arabă, Avichay Adraee.
