VIDEO: Copiii lui El Chapo, acuzați de de trafic de fentanil

Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a anunțat vineri (14 aprilie) că Statele Unite au acuzat liderii cartelului Sinaloa, cu sediul în Mexic, că au condus o operațiune de trafic de fentanil.

Trei fii ai lui Joaquin „El Chapo” Guzman, fostul lider al Cartelului Sinaloa, în prezent încarcerat în Statele Unite, se numără printre cei acuzați, a declarat Garland. Ovidio Guzman Lopez, unul dintre fiii săi, a fost arestat în Mexic și așteaptă procedura de extrădare, au declarat procurorii federali din Manhattan.

Procurorii au acuzat, de asemenea, patru proprietari de companii chineze care ar fi furnizat precursori chimici cartelului.

Departamentul Trezoreriei SUA a aplicat sancțiuni și companiilor chimice Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd și Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd, cu sediul în China.

