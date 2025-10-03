VIDEO. Marele Duce Henri abdică din funcția de șef al statului Luxemburgului

Sute de oameni, inclusiv membri ai familiilor regale europene, s-au adunat vineri în Luxemburg pentru a asista la încoronarea Marelui Duce Guillaume ca monarh, după ce tatăl său, Henri, a abdicat oficial, punând capăt unei domnii de 25 de ani în micul stat membru al UE, scrie AFP.

Marele Duce Henri abdică din funcția de șef al statului Luxemburgului

Îmbrăcat într-o uniformă militară verde, cu o eșarfă galbenă, Guillaume, în vârstă de 43 de ani, a urcat oficial pe tron în cadrul unei ceremonii desfășurate în parlamentul din capitala omonimă.

El a depus jurământul de credință în fața parlamentarilor, a demnitarilor străini și a tatălui său, care, purtând o uniformă similară, s-a arătat vizibil emoționat în timp ce îi asculta discursul de învestire.

După ceremonie, noul Mare Duce și soția sa, Stéphanie, urmau să salute publicul în cartierul istoric al orașului Luxemburg, conform programului oficial.

Mai devreme, Henri, în vârstă de 70 de ani, a semnat actul de abdicare la Palatul Marelui Ducat, în prezența unor invitați de rang înalt, inclusiv cuplurile regale ale Țărilor de Jos și Belgiei.

Ați exercitat acest rol cu un echilibru perfect între demnitate și căldură, seriozitate și deschidere, formalitate și umanitate. Acest rol nu a fost ales de dumneavoastră, vi s-a atribuit prin naștere. Dar poporul Luxemburgului – noi toți – nu am fi putut dori un suveran mai bun, a declarat premierul Luc Frieden în timpul ceremoniei de abdicare.

Micul stat european, cu o populație de aproximativ 680.000 de locuitori, a fost animat de fast și ceremonii, pe măsură ce demnitari străini au sosit pentru a marca momentul istoric.

Pe străzi, sute de persoane au așteptat pentru a-i vedea pe invitați parcurgând covorul roșu dintre palat și parlament, în timp ce o fanfară militară intona imnuri. Mulți fluturau steagurile roșu, alb și albastru ale Luxemburgului.

Sunt foarte entuziasmat de aceste festivități. E o ocazie rară în care lumea va vorbi atât de mult despre Luxemburg, a declarat Nicolas Graas, un om de afaceri local, care le-a spus prietenilor americani ai soției sale să urmărească evenimentul la televizor.

La cina de gală din Luxemburg erau așteptați președintele francez Emmanuel Macron și omologul său german Frank-Walter Steinmeier.

Guillaume devine astfel al șaptelea suveran al Casei de Nassau-Weilburg, care conduce Luxemburgul din 1890 și care are legături dinastice cu familia regală olandeză.

Considerat discret și echilibrat, noul monarh nu este așteptat să aducă schimbări majore instituției, însă analiștii cred că ar putea imprima o notă mai personală și mai apropiată de cetățeni.

Guillaume, cel mai mare dintre cei cinci copii ai lui Henri și ai Marii Ducese Maria Teresa – fiica unui om de afaceri cubanez stabilit în Elveția – a studiat în Luxemburg și Elveția, apoi la Academia Militară Sandhurst din Marea Britanie. A absolvit studii de arte și științe politice la Universitatea din Angers, Franța.

Din 2012, este căsătorit cu contesa Stéphanie de Lannoy, provenită dintr-o familie nobilă belgiană, cunoscută pentru pasiunea sa pentru artă și literatură. Cuplul are doi fii: Charles, de cinci ani, și François, de doi ani.

Festivitățile dedicate întronizării vor continua în tot Luxemburgul până duminică, marcând începutul unei noi ere pentru mica monarhie europeană.

