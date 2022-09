VIDEO: Cariera plină de trofee a maestrului elvețian al tenisului Roger Federer, s-a încheiat cu o înfrângere

Cariera plină de trofee a maestrului elvețian al tenisului Roger Federer s-a încheiat cu o înfrângere, vineri, după ce a pierdut alături de Rafa Nadal într-o seară emoționantă la Laver Cup.

Dar, pentru prima dată, rezultatul nu a contat, deoarece pe jucătorul elvețian l-au toropit emoțiile și a început să plângă.

„…și pentru mine chiar este ca o sărbătoare. Am vrut să mă simt exact așa la final de carieră și este exact ceea ce am sperat, așa că, mulțumesc. A fost minunat. A fost atât de distractiv, a fost uimitor. Vă mulțumesc tuturor. Am avut atât de mulți oameni care m-au încurajat, iar voi, cei care sunteți aici în seara asta, însemnați totul petru mine,” a spus Federer.

Finala Laver Cup a lui Federer a atras un public de 17.500 de persoane la O2 Arena din Londra.

De 20 de ori campion de Grand Slam s-a întors după mai bine de un an de absență pentru a juca într-un meci de dublu alături de Rafa Nadal – spaniolul cu care a împărțit una dintre cele mai captivante rivalități din tenis.

Însă cei doi au pierdut o confruntare împotriva americanilor Jack Sock și Frances Tiafoe.

Lacrimile au curs după meci, în timp ce pe teren a fost proiectat un montaj cu isprăvile lui Federer.

El a mulțumit familiei sale pentru sprijinul acordat în timpul carierei sale impresionante.

„…soția mea m-a sprijinit foarte mult și ar fi putut să mă oprească de foarte mult timp, dar nu a făcut-o. Ea m-a susținut în continuare și mi-a permis să joc, așa că, este uimitor. Vă mulțumesc.”

Nadal a plâns în timp ce marele său rival își lua un rămas bun emoționant.

