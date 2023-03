VIDEO – Biden vrea să majoreze taxele pentru companii

Când președintele american Joe Biden și-a prezentat joi (9 martie) planurile bugetare la o sală de sindicat din Philadelphia, el a subliniat un lucru – angajamentul de a reduce cu miliarde din deficitul guvernamental.

Biden a candidat în 2020 când a promis bani oamenilor și reconstruirea clasei de mijloc, iar deficitul federal al SUA nu s-a aflat pe o listă lungă de promisiuni de campanie. Dar în bugetul său pentru anul fiscal 2024, reducerea cu aproape 3.000 de miliarde de dolari a deficitului pe parcursul unui deceniu este un obiectiv principal, potrivit Casei Albe.

Pentru a realiza acest lucru, Biden vrea să majoreze taxele pentru companii și pentru persoanele cu venituri mari – în timp ce, în același timp, va crește cheltuielile în anumite domenii.

Maya MacGuineas, președinta Comitetului bipartizan pentru un buget federal responsabil, spune că acest lucru ar putea complica o viitoare luptă cu republicanii privind necesitatea de a crește plafonul datoriei SUA.

„Cred că există o limită pentru cât de mult vor crește taxele. Există un partid care este foarte deschis la creșterea taxelor pentru cei foarte bogați (Partidul Democrat) – cei care câștigă milioane și miliarde – și există un alt partid (Partidul Republican) care este foarte hotărât să nu crească taxele. Așadar, în mod realist, dacă ne gândim la o creștere a impozitelor de 6 trilioane de dolari – și știu că trilioanele își cam pierd sensul – este o sumă foarte mare. Este un lucru imposibil de realizat în mediul politic în care ne aflăm,” a declarat ea.

„Cred că nu bugetul este cel care îl face pe acesta diferit. Este anul în care ne aflăm. Sunt multe lucruri care se întâmplă. În primul rând, avem o situație fiscală cu adevărat precară, în urma anilor de COVID, în care ne-am împrumutat – așa cum ar fi trebuit -, dar am adăugat trilioane de dolari la situația fiscală, la datoria națională generală”, a completat aceasta.

„Și apoi, în cele din urmă, avem întreaga dramă a plafonului de îndatorare care se desfășoară în acest an, în care o serie de republicani din Cameră au declarat că nu vor vota pentru creșterea plafonului de îndatorare decât dacă există un anumit nivel de economii în mintea lor, care ar trebui să provină din reduceri de cheltuieli. Și asta este ceva ce am văzut în mulți ani trecuți, când plafonul datoriei a fost ridicat în același timp cu includerea unor pachete de economii sau reforme ale procesului bugetar, deci nu este o cerere nerezonabilă, dar înseamnă că desfășurarea procesului bugetar din acest an este deosebit de importantă, în care trebuie să avansăm bugetele foarte repede și sperăm să ca ambele partide să discute foarte repede despre unde ar putea face compromisuri și să genereze economii pentru a reduce deficitul și datoria”, a conchis aceasta.

