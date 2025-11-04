VIDEO. Armata Franceză participă la exercițiul NATO „Dacian Fall” în România

Armata Franceză participă la exercițiul NATO „Dacian Fall” în România, pe flancul estic al Europei, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, notează AFP.
Din 2022, Franța a desfășurat în România aproape 1.500 de militari, într-un batalion care include și contingente spaniole, belgiene și luxemburgheze, ce trebuie să poată fi extins rapid la nivel de brigadă, adică 5.000 de militari, în caz de criză.
