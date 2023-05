Un șofer a fost acuzat pentru mai mulți pietoni uciși într-un oraș de graniță din Texas

Mai mulți pietoni au fost uciși duminică (7 mai), când un bărbat a intrat cu un SUV în oameni în apropierea unui adăpost pentru persoane fără adăpost dintr-un oraș de graniță din Texas. Polițiștii spun că bărbatul este acum în arest și acuzat de conducere nesăbuită.

Poliția din orașul Brownsville a declarat că șoferul este în arest, fiind acuzat de conducere nesăbuită și posibile alte acuzații, potrivit Reuters.

Potrivit poliției, victimele accidentului de dimineață așteptau la o stație de autobuz din apropierea Centrului Ozanam, un adăpost pentru persoanele fără adăpost, folosit de migranți.

Printre morți se numărau migranți.

„Sperăm că migranții spitalizați își vor reveni pentru că au familii departe care se bazează pe ei. Am traversat munți, am mărșăluit și am trecut prin migrație. A fost un drum lung până aici și ne-am luptat din greu”, spune un bărbat care a fost martor la accident.

Polițiștii au spus că mai multe persoane au fost transportate la spital cu o serie de răni.

Un raport din New York Times l-a citat pe judecătorul din Cameron County, Eddie Trevino, spunând că nu este clar dacă șoferul s-a izbit intenționat de grup sau a pierdut controlul vehiculului.

Un locotenent de poliție din Brownsville a declarat pentru Fox News că anchetatorii încearcă să stabilească dacă șoferul era în stare de ebrietate.

Brownsville se află la granița cu Mexic, iar orașul este unul dintre locurile în care se așteaptă un aflux de migranți când restricțiile din era COVID în temeiul titlului 42 expiră joi.

Poliția din Texas era pe urmele unui bărbat bănuit că a ucis cinci oameni

Poliția din Texas urmărea luni un bărbat bănuit că a ucis cinci oameni, între care un copil de 9 ani, care se plânseseră de zgomotul produs de puşca sa de asalt, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

Peste 250 de agenţi locali şi federali au fost mobilizaţi în urmărirea suspectului, un mexican prezentat ca fiind un anume Francisco Oropeza, considerat înarmat şi capabil să „tragă în oricine”, a avertizat în weekend şeriful Greg Capers, responsabil de anchetă.

Autorităţile au oferit o primă de 80.000 de dolari pentru orice informaţie ce va permite localizarea acestui „monstru”, după cum l-a calificat agentul special al FBI James Smith.

