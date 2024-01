Un fan spaniol de fotbal se întoarce acasă după ce a fost eliberat din Iran

Un fan spaniol de fotbal care a fost reținut de autoritățile iraniene sub acuzație de spionaj, timp de peste un an, în timp ce mergea din Europa la Cupa Mondială de fotbal din Qatar, s-a întors în țara natală marți (2 ianuarie), potrivit Reuters.

Celebrările au avut loc pe un aeroport din Madrid, marți (2 ianuarie)… când un fan spaniol de fotbal care a fost reținut de Iran sub acuzația de spionaj, timp de peste un an, s-a întors în țara natală.

Santiago Sanchez a fost prins în timp ce mergea din Europa către Cupa Mondială de fotbal din Qatar.

El a aterizat pe aeroportul Barajas al capitalei după-amiază, unde îl aștepta o mulțime mare de binevoitori.

Bucuors că se întoarce, el a declarat pentru Reuters că a petrecut 15 luni în fața unei posibile pedepse cu moartea.

“Ei bine, puteți vedea, nu-mi vine să cred. A trecut foarte mult de atunci și foarte greu, dar iată-mă în țara mea. Nu știm cât de norocoși suntem că ne-am născut aici, în această țară.”

Sanchez a fost auzit ultima oară pe 1 octombrie 2022, când le-a trimis prietenilor o poză cu el însuși, la granița Irak-Iran cu mesajul: „Intrare în Iran”.

Autoritățile spaniole au confirmat ulterior că acesta a fost acuzat de spionaj și au cerut eliberarea lui.

Detenția sa a coincis cu cele mai mari proteste din istoria Iranului, în urma morții în custodia poliției a tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, o femeie kurdă iraniană care a fost arestată pentru că ar fi încălcat codurile vestimentare obligatorii.

Eliberarea lui Sanchez a fost dezvăluită pe 31 decembrie de Ambasada Iranului în Spania.

Ambasada a spus că a avut loc „în cadrul relațiilor amicale și istorice dintre cele două țări și în conformitate cu legile Iranului”.

Luni, un purtător de cuvânt al ministerului iranian de externe a descris eliberarea drept un pas „uman”.

Don Julio Iglesias a împlinit 80 de ani. Ce mesaj a transmis Real Madrid pentru marele artist

Julio Iglesias s-a născut pe 23 septembrie 1943 la Madrid, el jucând ca portar la legendara Real Madrid, potrivit rfi.ro.

Cariera sportivă Julio Iglesias sportivă a fost întreruptă brusc, după un accident rutier. În timp ce era înternat, medicii i-au spus că nu va mai merge niciodată. Julio Iglesias și-a dezvoltat cealaltă pasiune a sa…muzica. Clubul Real Madrid a transmis astăzi un mesaj de felicitare celebrului cântăreţ, cu ocazia împliniri vârstei de 80 de ani, informează cotidianul sportiv Marca.

„ Felicitări, dragul nostru@Julio Iglesias, de ziua ta la 80 de ani! Suntem mândri de o legendă ca tine, un mare fan al Real Madrid și membru de onoare al lui Real Madrid. Admirația și dragostea noastră de la clubul vieții tale”, a transmis cel mai mare club de fotbal din istorie pe X (fostul Twitter).

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!