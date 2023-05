Turcia va avea parte de alegeri prezidențiale în turul doi, cu actualul președinte Erdogan în frunte

Turcia va avea parte de turul doi de scrutin după ce președintele Tayyip Erdogan l-a devansat pe rivalul său din opoziție, Kemal Kilicdaroglu, la alegerile de duminică, dar nu a reușit să obțină o majoritate totală pentru a-și prelungi conducerea de 20 de ani în țara membră NATO.

Turcia se îndreaptă spre un nou tur de scrutin peste două săptămâni, după ce nici Recep Tayyip Erdogan, nici principalul său contestator, Kemal Kilicdaroglu, nu au obținut o majoritate totală la alegerile de duminică, potrivit Reuters.

Rezultatele reflectă polarizarea profundă dintr-o țară aflată la o răscruce politică.

Erdogan a condus statul membru NATO, timp de douăzeci de ani, iar votul a fost văzut ca un verdict pe calea sa din ce în ce mai autoritară.

Kilicdaroglu, care conduce o alianță de opoziție formată din șase partide, hotărât să-l elimine, și-a îndemnat susținătorii să aibă răbdare și a acuzat partidul lui Erdogan că a intervenit în numărarea și raportarea rezultatelor. El a spus că va câștiga în turul doi împotriva lui Erdogan.

Erdogan, care a avut rezultate mai bune decât au prezis sondajele preelectorale, a apărut într-o dispoziție încrezătoare și combativă.

Adresându-se susținătorilor săi din Ankara, el a susținut că este cu milioane de voturi înaintea concurentului său, dar nu a declarat o victorie totală.

Alegerile s-au desfășurat pe fundalul unei inflații în creștere și în urma unor cutremure devastatoare.

Acum, țara cu 85 de milioane de locuitori se confruntă cu două săptămâni de incertitudine care ar putea zgudui piețele financiare.

Întrebarea cine va deveni în cele din urmă următorul președinte al Turciei va răsuna cu mult dincolo de granițele acesteia.

Fiind unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, o înfrângere a lui Erdogan ar deranja Kremlinul, dar ar consola administrația Biden, precum și mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu care au avut relații tulburi cu Erdogan.

Zi de alegeri în Turcia. Erdogan poate pierde puterea

Duminică, 14 mai 2023, este ziua stabilită pentru alegeri în Turcia, alegeri în urma cărora actualul președinte, Recep Erdogan, ar putea pierde puterea.

Recep Tayyip Erdoğan are 69 de ani. Principalul său contracandidat în alegerile prezidențiale este liderul Opoziției, Kemal Kılıçdaroğlu (74 de ani). Sondajele sugerează că Kılıçdaroğlu ar obține, la 14 mai, mai multe voturi decât Erdogan. Totuși, conform acelorași sondaje, niciunul dintre cei doi candidați rămași în cursă nu va obține majoritatea absolută în primul tur al alegerilor. Un al doilea tur se va desfășura, probabil, peste două săptămâni, la 28 mai.

Confruntarea se duce între Recep Erdogan și Kemal Kılıçdaroğlu. Actualul șef al statului este liderul partidului AKP iar Kılıçdaroğlu este susținut de o alianță formată din șase partide. Cel de-al treilea candidat la funcția de șef al statului este Sinan Ogan, dar acesta nu are șanse. Un al patrulea candidat la funcția supremă în stat, Muharrem Ince, plasat oricum sub Erdogan și sub Kılıçdaroğlu, a anunțat că se retrage din cursa electorală cu doar trei zile înainte de ziua alegerilor. Aparent, retragerea lui Ince l-ar favoriza pe Kılıçdaroğlu.

