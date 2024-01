Regina Margrethe a II-a a Danemarcei a călărit pe străzile din Copenhaga într-o trăsură de cai, acoperită cu aur, pentru ultima dată în calitate de monarh joi (4 ianuarie), înainte de a preda tronul fiului ei, prințul moștenitor Frederik, săptămâna viitoare, potrivit Reuters.



Regina, în vârstă de 83 de ani, care a fost încoronată în 1972, a anunțat la televizor în direct, în timpul tradiționalului său discurs de Revelion, că intenționează să abdice de la tron, luând prin surprindere pe mulți, în țara de 5,9 milioane de oameni.



„ Am fost destul de șocată când am văzut că regina abdică în timpul discursului de Anul Nou, în principal pentru că nu se întâmplă chiar așa în regat, așa că poate cineva a văzut-o venind, dar eu nu am făcut-o”, a spus studenta Laura Zinkel.



Regina s-a bucurat de un sprijin larg de-a lungul vieții, din partea publicului, care a descris-o ca fiind o personalitate plină de tact și totuși creativă.



„A fost o figură stabilă, a fost un fel de mamă mare pentru noi toți”, a spus angajatul bisericii Bente Lundbak Pihl. „Ea a fost inteligentă și inspirată”.



A devenit moștenitoarea tatălui ei în 1953, la 13 ani, după ce un amendament constituțional a permis femeilor să moștenească tronul. Ea va abdica pe 14 ianuarie și va fi urmată de fiul ei cel mare, care va deveni regele Frederik X.

