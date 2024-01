Douăzeci și șapte de persoane au fost ucise și 25 au fost rănite când forțele ucrainene au bombardat orașul Donețk, controlat de ruși, din estul Ucrainei, a declarat duminică (21 ianuarie) Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk, numit de ruși, potrivit Reuters.

„Vreau doar ca acest coșmar să se încheie”, a spus o tânără care și-a pierdut piciorul în explozie.

Potrivit lui Alexei Kulemzin, primarul orașului instalat de Rusia, forțele ucrainene au bombardat o zonă aglomerată în care se află magazine și o piață. Pușilin a spus că orașul a fost bombardat de artileria ucraineană.

Un reporter Reuters a vizitat câțiva dintre vânzătorii din piață, de la Donețk Trauma Center.

Marina Klimenko, în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut piciorul stâng. Ea a spus că ea și soțul ei, care a fost și el rănit, au încercat să se târască.

„ Am un copil mic. Sunt o persoană schiloadă acum. Nu știu. Vreau doar să se încheie acest coșmar”, a adăugat Marina încercând să-și țină lacrimile.

Medicii nu au irosit „ora de aur”, minutele importante în care au reușit să salveze viețile pacienților, a declarat reporterilor medicul șef al Centrului de Traumatologie din Donețk, Andrey Boryak.

„ Intervențiile chirurgicale la unii dintre pacienți au fost finalizate noaptea târziu, deoarece au avut nevoie de un timp destul de lung pentru a efectua”, a spus Boryak.

Pușilin a anunțat luni o zi de doliu în Republica Populară Donețk, numele dat părții din regiunea pe care Rusia spune că a anexat-o.

În discursul său video de noapte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a abordat atacul, ci a spus că, într-o singură zi, Rusia a bombardat peste 100 de orașe, orașe și sate din nouă regiuni din Ucraina și că atacurile din regiunea Donețk au fost „ deosebit de severă”.

La Moscova, Ministerul rus de Externe a numit atacul „un act barbar de terorism” al Ucrainei, care a fost efectuat „cu folosirea armelor furnizate de Occident”.

Orașul Donețk se află sub control rusesc din 2014, dar trupele ucrainene continuă să dețină poziții la periferie, iar orașul intră în mod regulat sub focul artileriei.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc de atacuri anticipate de Anul Nou

Bombardamentele efectuate de Ucraina asupra orașului Donețk au ucis patru persoane, a declarat un oficial rus instalat în regiunea estică a Ucrainei, în timp ce atacurile aeriene ale Rusiei asupra mai multor regiuni ucrainene au ucis cel puțin o persoană, au declarat oficiali locali, transmite Reuters.

Treisprezece persoane au fost de asemenea rănite în “bombardamentele grele” efectuate de forțele ucrainene asupra centrului Donețk, a scris Denis Pușilin, șeful regiunii Donețk, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Într-o declarație, Ministerul rus de Externe a calificat bombardamentul din Donețk drept un “act terorist” care, potrivit acestuia, a vizat infrastructura civilă.

