Inteligența artificială Van Gogh printre tehnologiile expuse la Paris

Inteligența artificială care le permite oamenilor să poarte o conversație cu Van Gogh, precum și exoscheletele robotizate pentru lucrătorii din domeniul sănătății au fost câteva dintre punctele importante la un spectacol tehnologic de la Paris miercuri (14 iunie), potrivit Reuters.

Acești oameni poartă o conversație cu un AI Vincent Van Gogh. Este printre miile de noi tehnologii expuse la show-ul Vivatech de la Paris.

Inteligența artificială a lui Van Gogh este într-o bază de date cu totul specială unde informațiile au fost aduse printr-un cercetător științific

„ Avem o bază de date cu totul specială, am strâns informațiile printr-un cercetător științific care a făcut și cercetări despre Van Gogh, am analizat mii de scrisori pentru a avea o bază de date, pentru a avea propria noastră inteligență artificială generativă ca să-l aducem la viață pe Van Gogh. Așa că am luat personajul lui Van Gogh, l-am desenat cu propriul nostru designer și apoi i-am dat viață cu comportamentul lui, cu expresia feței”, spune Fatma Chelly, manager de marketing Jumbo Mana.

Expoziția de patru zile include tehnologie de la 2.500 de startup-uri, inclusiv un exoschelet pentru lucrătorii din domeniul sănătății.

A fost descoperit un autoportret al lui Vincent Van Gogh

În spatele unuia dintre tablourile lui Vincent Van Gogh a fost descoperit un autoportret ascuns, despre care experții cred că este chiar aritstul Vincent Van Gogh.

Imaginea a fost descoperită de Galeriile Naționale ale Scoției în timpul unei scanări cu raze X a unei alte lucrări a celebrului artist olandez, „Cap de țărancă” din 1885.

Portretul nou găsit arată o persoană cu barbă și cu urechea stângă completă – pe care artistul a tăiat-o în mod faimos în 1888. Cu toate acestea, muzeul Vincent Van Gogh spune că este „aproape sigur” un autoportret al artistului.

Descoperire incredibilă

Lesley Stevenson, conservator principal de tablouri la Galeriile Naționale ale Scoției, se afla în cameră când a fost făcută radiografia.

Ea a împărtășit imediat vestea cu profesorul Frances Fowle, conservator principal de artă franceză la Galeriile Naționale ale Scoției.

„Ea a spus că a fost absolut uluită când a văzut-o. A recunoscut imediat că este un autoportret al lui Van Gogh. Așa că mi-a trimis un mesaj, iar eu eram de fapt la cumpărături în acel moment și am primit-o pe telefon, o imagine mică, dar destul de uimitoare. Și am fost foarte încântată”, spune Fowle.

