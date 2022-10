Elnaz Rekabi, o alpinistă din Iran, se întoarce în uralele mulțimilor din Teheran

Elnaz Rekabi, care a stârnit controverse concurând într-un concurs internațional fără portul tradițional pentru cap, hijab, s-a întors în Iran, la Teheran, miercuri (19 octombrie) în uralele suporterilor, în ciuda faptului că a negat că a protestat.

Alpinista iraniană Elnaz Rekabi a fost întâmpinată miercuri cu urale și aplauze – în timp ce își făcea prima apariție publică de la ultima ei competiție din Coreea de Sud.

O mulțime a așteptat sosirea ei pe un aeroport din Teheran – mulți scandând „Elnaz este o eroină”.

Asta în ciuda faptului că Rekabi a reiterat mass-mediei că nu a vrut să concureze fără hijab.

„ După cum am explicat în postările mele de pe rețelele de socializare, această situație s-a întâmplat în întregime accidental și cred că în povestea pe care am postat-o ​​am explicat complet. Lupta pe care am avut-o cu purtarea pantofilor și pregătirea echipamentului m-a făcut să uit de hijab-ul potrivit pe care ar fi trebuit să-l am și m-am dus la zid și m-am urcat.”

Mulți credeau că ea susține protestele de acasă, stârnite de moartea lui Mahsa Amini, relatează Reuters.

Elnaz Rekabi s-a întors în Iran, la Teheran, prietenii nereușind să dea de ea, deși aceasta neagă că ar avea probleme

Amini a murit după ce a fost arestată de poliția morală pentru „ținută nepotrivită”, declanșând proteste fără precedent la nivel național, în care femeile și-au scos și au ars hijab-ul.

Postul BBC Persia a raportat că prietenii nu au reușit să ajungă la Rekabi după ce a concurat, stârnind temeri cu privire la siguranța ei.

Dar în comentariile ei televizate, Rekabi a negat că nu ar fi de găsit și a spus că s-a întors în Iran așa cum era planificat.

Comitetul Olimpic Internațional a declarat că a discutat cu sportiva și a primit asigurări de la comitetul olimpic național al Iranului că ea nu se va suporta alte consecințe.

„M-am întors în Iran în plină sănătate și îmi cer scuze poporului iranian pentru turbulențele și grijile pe care le-am creat pentru ei”.

Rekabi spune că nu are de gând să părăsească echipa națională.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!