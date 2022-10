Parlamentul UE aprobă un încărcător universal începând cu 2024

Parlamentarii europeni au votat o lege care impune ca toate noile dispozitive portabile să folosească același tip de cablu de încărcare.

Smartphone-urile și tabletele, inclusiv Apple iPhone și iPad, vor trebui să folosească un încărcător USB-C începând cu 2024, în timp ce producătorii de laptopuri vor avea timp până în 2026 să facă această schimbare, scrie BBC.

S-au înregistrat 602 voturi pentru, 13 împotrivă și opt abțineri.

Se așteaptă ca statele membre să acorde aprobarea pe 24 octombrie, înainte ca norma să fie promulgată în Parlament.

În urma unui acord provizoriu al Uniunii Europene, în iunie 2022, guvernul britanic a declarat pentru News BBC că nu ia „în considerare în prezent” introducerea unui cablu de încărcare comun.

Dar, în conformitate cu aranjamentele actuale post-Brexit, noul regulament s-ar putea aplica în Irlanda de Nord.

„Noile cerințe se pot aplica, de asemenea, dispozitivelor vândute în Irlanda de Nord în conformitate cu termenii protocolului pentru Irlanda de Nord din acordul Brexit, ceea ce ar putea declanșa o divergență a standardelor produselor cu restul Regatului Unit”, potrivit unui raport parlamentar din decembrie 2021.

Tratatul funcționează prin menținerea Irlandei de Nord în interiorul pieței unice de bunuri a UE, în timp ce restul Regatului Unit se află în afara acesteia.

O dispută între Regatul Unit și UE cu privire la modul de reformare a protocolului privind Irlanda de Nord rămâne nerezolvată.

#SingleCharger here we go! Final plenary debate @Europarl_EN today. As of autumn 2024 the time when we had to fight with many different chargers will start becoming a memory of old, strange times of unnecessary costs, waste and inconvenience 🤗 pic.twitter.com/agx8O2Eila — Margrethe Vestager (@vestager) October 4, 2022

