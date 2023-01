Un sistem de recunoaștere facială a dus la o arestare greșită, spune un avocat

Sistemele de recunoaștere facială au fost criticate din cauza incapacității lor de supraveghere în masă și pentru că unele studii au arătat că este mult mai probabil ca tehnologia să identifice greșit negrii și alte persoane de culoare.

Utilizarea de către autoritățile din Louisiana a tehnologiei de recunoaștere facială a dus la arestarea din greșeală a unui bărbat din Georgia pe baza unui mandat de fugar, a declarat un avocat într-un caz care reia atenția asupra disparităților rasiale în utilizarea acestui instrument digital, potrivit nbcnews.

Randall Reid, în vârstă de 28 de ani, a fost încarcerat la sfârșitul lunii noiembrie în DeKalb County, Georgia, a relatat The Times-Picayune.

Avocatul său, Tommy Calogero, a declarat că autoritățile l-au acuzat în mod eronat pe Reid de furturi de poșete în Jefferson Parish și Baton Rouge. Reid, arestat pe 25 noiembrie, a fost eliberat pe 1 decembrie.

Reid este de culoare, iar arestarea sa aduce o nouă atenție asupra utilizării unei tehnologii despre care criticii spun că duce la o rată mai mare de identificare greșită a persoanelor de culoare decât a persoanelor albe.

„Mi-au spus că aveam un mandat de arestare în Jefferson Parish. Am întrebat: <Ce este Jefferson Parish?> Nu am fost în Louisiana nici măcar o zi din viața mea. Apoi mi-au spus că era un mandat pentru furt. Așa că nu numai că nu am fost în Louisiana, dar nici nu fur”, a mărturisit acesta.

Calogero a declarat că Reid a fost acuzat pe nedrept de furtul din iunie al unor poșete de lux dintr-un magazin de consignație din Metairie, o suburbie din New Orleans, în Jefferson Parish.

Un detectiv din cadrul Departamentului de Poliție din Baton Rouge a l-a identificat pe Reid și a obținut un mandat de arestare care susținea că acesta se afla printre cei trei bărbați implicați într-un alt furt de poșete de lux în aceeași săptămână, arată documentele judiciare, potrivit ziarului.

Diferențele, cum ar fi o aluniță pe fața lui Reid, l-au determinat pe șeriful din Jefferson să anuleze mandatul, a declarat Calogero, care a estimat o diferență de 40 de kilograme între Reid și hoțul de poșete din imaginile de supraveghere.

Biroul șerifului județului Jefferson, Joe Lopinto, nu a răspuns la mai multe solicitări de informații din partea publicației The Times-Picayune/The New Orleans Advocate cu privire la arestarea și eliberarea lui Reid, la utilizarea de către agenție a recunoașterii faciale sau la orice măsuri de securitate în jurul acesteia.

Agenția nu a răspuns la o solicitare, trimisă luni prin e-mail de către The Associated Press, pentru a comenta articolul și pentru informații despre utilizarea tehnologiei.

Cazul lui Reid aduce în prim plan utilizarea instrumentelor de recunoaștere facială în Louisiana și în alte părți.

Sistemele de recunoaștere facială s-au confruntat cu critici din cauza capacităților lor de supraveghere în masă, care ridică probleme de confidențialitate, și pentru că unele studii au arătat că tehnologia este mai probabil să identifice greșit negrii și alte persoane de culoare decât persoanele albe, ceea ce duce la arestări greșite.

