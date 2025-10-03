Există laptopuri ieftine și bune? Din fericire, chiar și în 2025 se pot găsi laptopuri foarte bune la prețuri extrem de accesibile. Dar ce înseamnă ieftin? Ei bine, pentru astăzi am pregătit câteva recomandări de laptopuri ieftine a căror preț este între 2.500 și 3.000 de lei. Acesta este un preț rezonabil, un preț care-ți asigură o achiziție reușită, mai ales dacă ai grijă la specificațiile laptopului pe care plănuiești să-l cumperi.

Top 3 laptopuri ieftine de cumpărat în 2025

Dacă ai nevoie de un laptop care să fie bun, însă să nu coste foarte mult, vezi recomandările de mai jos. Venim spre tine cu 3 recomandări de laptopuri ieftine și bune, excelente pentru sarcinile de zi cu zi și utilizatorii care au neapărată nevoie de un laptop în viața lor pentru muncă, școală, facultate etc.

Iată câteva dintre cele mai bune laptopuri ieftine demne de luat în considerare în 2025:

Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10, deși un laptop accesibil ca preț, atrage prin specificațiile sale. Ba chiar am putea spune, pe baza recenziilor utilizatorilor și caracteristicilor, că este unul dintre cele mai bune laptopuri ieftine raport calitate-preț. Caracteristicile sale depășesc cu mult caracteristicile laptopurilor încadrate la aceeași categorie de preț.

Acesta reușește să iasă în evidență prin SSD-ul de 1TB și prin memoria sa RAM care ajunge la 16GB, respectiv la 24GB. Varianta de 24GB este ideală pentru cine dorește puțin mai mult, iar la prețul final nu vor trebui adăugați decât câțiva lei în plus.

Mai apoi, putem aduce în discuție și procesorul performant, care este un Intel Core i5-13420H, un procesor foarte bun, dacă ținem cont de prețul laptopului care este sub 3.000 de lei. Display-ul este un display 15.3″ WUXGA, generos și luminos.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 este un laptop potrivit pentru școală, facultate, proiecte în cadrul serviciului, conferințe video. Are o cameră HD, conectivitate Wi-Fi 6 rapidă și o autonomie baterie bună. Perfect chiar și pentru lucrul în deplasare, nu foarte greu, subțire, atractiv și receptiv la toate comenzile.

Laptopul Laptop ASUS Vivobook 15 M1502YA

Laptop ASUS Vivobook 15 M1502YA este o altă recomandare de laptop ieftin, preț până în 3.000 de lei. Printre cele mai notabile caracteristici ale sale se numără procesorul AMD Ryzen 7 5825U, procesor care deși este din seria U, rămâne unul dintre cele mai bune procesoare.

Împreună cu cei 16GB de RAM și 1TB de SSD, ASUS Vivobook 15 se transformă într-un laptop ideal pentru sarcini zilnice, sarcini de bază, moderate sau chiar mai solicitante. Pentru videoconferințe, facultate și proiecte sau pur și simplu pentru activități zilnice de relaxare. Este o alleger excelentă, cu atât mai mult cu cât nici nu costă mult.

În plus, vine cu un ecran FHD generos de 15.6″, ideal pentru streaming, Netflix și altele aplicații și site-uri dedicate filmelor și serialelor. Mai are și un sistem audio SonicMaster bun, Wi-Fi 6 și o estetică destul de interesantă, tastatură numeric iluminată și o greutate redusă, de doar 1.7 kg. Este perfect pentru cei care au nevoie de laptop, chiar și atunci când sunt în mișcare.

Are și o placă grafică AMD Radeon integrată, slot memorie, difuzoare incorporate, microfoane duale și toate porturile de care ar putea avea nevoie un laptop. Bateria este o baterie cu 3 celule, Li-Ion, cu autonomie destul de bună. Aici ar mai fi de lucrat puțin, însă bateria nu ar trebui să fie o problemă, nici măcar pentru cei care iau laptopul cu ei peste tot.

Dacă luăm în calcul celelalte caracteristici, atunci bateria nu este un aspect care să te facă să renunți la ASUS Vivobook 15 M1502YA. Raportat la ceea ce oferă și prețul de sub 3.000 de lei, este un laptop foarte bun. merită atenție chiar și în 2025.

Laptopul ASUS TUF A15 FA506NF

ASUS TUF A15 FA506NF este alegerea excelentă pentru cei care doresc un laptop pe care să se poată juca chiar și jocuri video, fără probleme de fluiditate și lag. Așadar, dacă îți dorești un laptop gaming nou în 2025, însă dispui de un buget de până în 3.000 de lei, ASUS TUF A15 FA506NF este o alegere inspirată.

Pentru cât costă, caracteristicile sunt mai mult decât te-ai aștepta. Acesta este dotat cu un procesor de înaltă performanță AMD Ryzen 5 7535HS, procesor căruia i se alătură 16GB de RAM și 512GB SSD. Și nu are cum să nu atragă atenția la el vedeta, adică noul GPU GeForce RTX, capabil să ofere o experiență de joc fluidă, rapidă, fără întreruperi.

Așadar, la acest preț, în centrul atenției este NVIDIA GeForce RTX 2050, însă dacă dorești ceva mai mult poți alege și ASUS TUF A15 cu NVIDIA GeForce RTX 3050. Asta dacă bugetul îți permite. În caz contrar, faptul că avem un laptop Asus de gaming disponibil cu NVIDIA la acest preț este un adevărat avantaj de care poți profita.

La experiența de gaming plăcută va contribui și ecranul care, în cazul nostru, este un FHD de 15.6″. De asemenea, avem o rată de refresh de 144Hz, ceea ce nu vedem prea des pe laptopurile de gaming ieftine.

Și chiar dacă vine fără sistem de operare, poți instala cu ușurință pe laptop un Windows 11. Mai are 2 sloturi de memorie, difuzoare stereo incorporate, cititor de carduri, tastatură iluminată RGB, toate sloturile de care are nevoie un laptop pentru a oferi de experiență de utilizare plăcută.

Acestea sunt 3 dintre recomandările noastre de laptopuri ieftine. Există și alte laptopuri care merită atenție. Totuși, pe lângă preț, la un laptop este important să vezi și ce spun celelalte caracteristici despre el. Dacă poți, acordă atenție memoriei RAM și SSD-ului, ecranului, difuzoarelor, plăcii video și procesorului. Iar dacă portabilitatea este importantă pentru tine, ai grijă să alegi un laptop cu o greutate mai redusă.

Dacă te interesează și autonomia bateriei, ai grijă și la aceasta. În funcție de priorități, pe lângă preț, înainte de a cumpăra un laptop, analizează și alte caracteristici care ți-ar putea îmbunătăți experiența de utilizare.